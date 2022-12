Dodnes je to heroický počin. Tehdy 31letý gólman naskočil do šesti zápasů play-off, ve kterých obdržel pouhé tři góly. Ve finálové sérii proti Slavii Praha se představil v průběhu druhého utkání, po kterém už do branky ševců nepustil Igora Murína. Pražané ho celkově překonali pouze dvakrát. „Že to byla životní forma? Určitě ano. V té době jsem snad měl i na nároďák, kvůli oslavám to však nešlo,“ směje se Martin Altrichter.

Jak jste oslavil životní jubileum?

Velkou oslavu plánujeme až v létě – syn Martin se vrátí z Francie, druhý Kuba z Ameriky. Manželka zároveň oslaví 45. narozeniny. Teď to spíše bylo takové klasické posezení, včetně toho s trenéry, rodiči od dětí a podobně.

Hokej je vaší životní vášní. Jak jste se k němu dostal?

Hokej hrál o tři roky starší brácha, i díky němu jsem měl velkou chuť se tomu věnovat. V podstatě nebyla jiná volba. Taťka trénoval volejbalistky, přesto nám věnoval hodně času. Dost si toho načetl, drtil nás. Velkou podporu jsem měl i od mamky. Oběma za to patří velké díky.

Bylo hned jasno o brankovišti?

Do branky mě to táhlo vždy, nikdy jsem nebyl žádný excelentní bruslař. Děti jsem pak vždy přemlouval, ať do ní nechodí. U Kuby se mi to ještě podařilo, Martin však plynule přešel mezi tři tyče. Když chytá, bývám zbytečně nervózní.

O brankářích traduje pověst, že to jsou „blázni“. Souhlasíte?

Malinko musíte být svoji, jste takový stát ve státě. Je potřeba maximální soustředěnosti, cítíte zodpovědnost, že je na vás závislý celý tým. Ten adrenalin vás hodně baví, naplňuje.

U Altrichterů se po 16 letech slavil titul. S demižónem v lapačce

V šestnácti letech jste emigroval. Vysvětlíte důvod?

Vyrůstal jsem v rodině, ve které se často ozývaly protikomunistický názory. Tehdy jsem byl dost vyspělý na to, abych podepsal 2 000 slov, které během letních prázdnin k nám na osadu Okrouhlík přivezl Ondra Vetchý. Nechtěl jsem zůstat v komunismu, měl jsem pocit, že to musím udělat. Vyřešil jsem to emigrací.

Byl to správný krok?

Ani dnes bych asi nejednal jinak. Utíkal jsem před něčím, co v dnešní době v podstatě máme u nás – už deset let trpím zdejší politiku, hodně proti ní zbrojím. Nejsem vůbec spokojený. Posledním vládám se podařilo rozdělit národ. Chci mír ve světě, a ne, aby nás současná vláda tahala do války, aby se zdražovaly suroviny, které si vyrobíme za halíře a celý národ je na nich závislý. Upřímně hledám místo, kam bych z České republiky odjel.

Vážně?

Jsme skromná rodina, k životu toho moc nepotřebujeme. Ideálně bych se vydal někam do krásné přírody, do oblastí, kde bude klid. Do země bez závisti, kde se lidé k sobě chovají slušně. Nějaké Thajsko či Maledivy, to by bylo fajn.

Vraťme se k hokeji. Kdy u vás nastal zlom v kariéře?

Bylo to někdy ve čtrnácti patnácti letech. Konal se rozhodující turnaj, kdo si to vychytal, zůstal a pokračoval v Tréninkovém středisku mládeže. Dále to byl přechod do mladšího dorostu a pak už do mužů. Ve Slavii jsem si poté v 21 letech vychytal prostor. Tehdy naštěstí nebyl problém ho mladým dát.

Kromě Slavie jste mimo jiné chytal za Znojmo. Největší okamžiky kariéry přišly ve Zlíně.

Zlín byl o sezonu dříve předposlední. Pak jsme nastartovali něco neskutečného, vyvrcholilo to něčím, na co absolutně nejde zapomenout. Byly tam ohromně pozitivní emoce. Po lidské stránce jsem zažil nejhezčí rok. Kdybych ze Zlína neodešel, tak si dovedu představit, že bych ve městě žil. Nemůžu zapomenout na setkání s Tomášem Baťou mladším – dostalo mě, že mě znal jménem, že mě oslovil. Taková persona! Přinesl mi i doutník, který jsem ani neuměl kouřit. (úsměv)

V mistrovské základní části jste odchytal 24 zápasů…

Ernestovi (Ernest Bokroš, tehdejší trenér Zlína – pozn. red.) jsem pomohl v tom nejtěžším, rozjet to. Pak mě pomalu uklidil. Chtěl ze mě mít dvojku. Nevím ale, zda se mu to při 24 zápasech z 52 kol povedlo.

Martin Altrichter: Medaile mají pod kontrolou děti

Proč z vás chtěl udělat dvojku?

Patrně z loajality ke kolegovi. Byla to jeho volba, přes negativní emoce jsem to navenek nedával vědět. Navíc jsem i ukázal, že chytat umím. Hlavně jsem chytal pro tým. S mužstvem jsem totiž vycházel skvěle. Přímo s Ičem (Igor Murín, tehdejší brankář Zlína – pozn. red.) se navzájem můžeme podívat do očí, není mezi námi žádná negace.

V play-off jste odchytal šest zápasů. Druhý z nich v šestém čtvrtfinále, nedostal jste ani gól. Prohráli jste 0:1 po samostatných nájezdech. Rozhodující utkání jste však nechytal…

Tohle jsem absolutně nečekal, bylo to úplně nelogický. Samozřejmě jsem byl naštvaný. Ernest to zdůvodnil tím, že jsem údajně byl nesvůj. Na křivdy jsem však byl zvyklý. Ičo to nakonec vytáhl, stejně jako celou sérii. Jak už jsem ale zmínil, mužstvo to na mně nepoznalo.

Do branky jste se znovu dostal až při druhém finále…

Chtěl jsem ukázat, že jsem kvalitní brankář. Nebylo to však pouze o mně, mužstvo si věřilo jak se mnou, tak i s Ičem, oba jsme měli dost odchytaných zápasů. Celkově jsme disponovali výborným týmem. Všichni dupali, jak měli.

Ve finále jste pak už Igora Murína do branky nepustil. Proti Slavii jste inkasoval pouze dva góly. Čím to, že jste chytl takovou formu?

V některých zápasech v základní části, když nešlo o všechno, jsem občas nebyl úplně soustředěný. V play-off jsem se však absolutně soustředil, byl to přesně důvod, proč hokej dělám. Ta euforie. Finále bylo neuvěřitelné!

Chytl jste tehdy životní formu?

Určitě ano. V té době jsem snad měl i na nároďák, kvůli oslavám to však nešlo. (se smíchem)

Jaké finále bylo pro vás nejtěžší?

Asi to poslední, kdy jsme prohrávali. Chtěli jsme to ukončit doma. Díky šikovným klukům se nám vydařil obrat. Luxusně si to sedlo. Taková atmosféra snad ve Zlíně nikdy nebyla, lidé se za nás modlili v kostelech, všichni chodili ve žlutých barvách. Byla to úplná pecka. Ve městě se na týden zastavil život, jenom se slavilo. Zlín si to zasloužil.

Vzpomenete si na závěrečné vteřiny posledního finále?

Ještě teď mám při vzpomínkách neskutečnou husinu. Když byly v době covidu záběry v televizi, tak jsme si u toho doma pobrečeli. Samozřejmě nechyběla ani slivovička. (úsměv)

Stal jste se nejlepším hráčem play-off, v šesti zápasech jste obdržel jen tři góly ze hry…

Věřím, že jsem si ocenění zasloužil, že to bylo férový. Dostal jsem za to vázu a pět litrů Jamesona. Později jsem potkal Mika Richtera, bývalého brankáře Rangers, který za nejlepšího hráče NHL play-off dostal harleye. Tak jsem se tomu zasmáli, že já dostal Jamesona a on harleye.

Nesmrtelné momenty play off: Altrichterovy čáry nestačily

Jaké byly oslavy po zisku titulu?

Obrovské! Proto to taky hrajeme – pro ty emoce, radost, velká vítězství. Je to náplň toho všeho. A taky pro ty lidi, bylo potřeba to s nimi oslavit. Bylo jich skutečně hodně. (se smíchem)

Povíte střípky z oslav?

Bylo to bláznivé, úžasné, do novin to asi úplně nepatří. (úsměv) V průběhu oslav jsem však přislíbil rozhovor do televize, tehdy pro mě přijeli až z Brna přímo na Myslivnu a po rozhovoru mě odvezli zpět. Rozhovor asi moc intelektu nepobral. (se smíchem) Bůh však byl nade mnou a určitě mi pomohl.

V další stříbrné sezoně jste už tolik šancí nedostal, včetně play-off jste odchytal jen 17 zápasů. Nešlo z titulové sezony vytěžit více?

Určitě ano. Ernest však po titulu chtěl, abych mu poděkoval za šanci, což jsem odmítl. Od té doby to mezi námi nefungovalo, chyběla chemie. Dostával jsem zápasy, které Zlínu typově nesedly. Zkoušel jsem to řešit hostováním, na druhou stranu jsem chtěl dodržet tříletou smlouvu. V klubu mě držela skvělá parta, díky výluce jsme navíc měli v klubu například Péťu Čajánka. Sezonu jsem si chtěl užít.

Rok a půl po titulu jste šel hostovat do Vsetína…

Ve Vsetíně jsem se potkal se super parťákem Sasu Hovim. Chytání bylo v pohodě, ale za tři měsíce nepřišla ani jedna výplata, takto to dále nešlo. Pak jsem chvíli působil i v Litvínově.

Do Litvínova jste nakonec přestoupil v ročníku 2006/2007…

Dostal jsem tam neskutečné podmínky, skvělé finanční ocenění, které jsem si za ty roky v hokeji zasloužil. Dostal jsem i prostor. V pátém kole jsem však vinou zranění kolena na měsíc vypadl, v té době za mě zaskakující Jarda Hübl chytil skvělou formu a už mě tam moc nepustil. Za toto angažmá jsem byl každopádně velmi rád.

Patřil jste k velkým šoumenům, bavil diváky. Jak jste si to užíval?

Fanoušci si zaslouží určitou nadstavbu. Za to, že fandí mně i mému klubu. Když mě to taťka učil v létě v lyžácích, tak jsem ho vůbec nechápal. Říkal, že pokud člověk umí a dá tomu něco navíc, tak o to více přitáhne lidi. Dodnes jsem mu za to vděčný. Pak to byla oboustranná radost – jak ze strany fanoušků, tak i mě samotného. Co si tak vybavuji, tak nikdo přede mnou snad ještě neudělal stojku a sklopku.

Nápady tedy přicházely díky vašemu tatínkovi?

Nějak to do mě zaklínil, sám byl velký šoumen. Pak už to vždy bylo podle toho, kolik jsem měl po zápase sil a kolik jsem toho byl schopen lidem předat. Vycházelo to z improvizace, ale i euforie daného utkání.

Altrichter se bál Barinky, ten nakonec zápas rozhodl

Už jste to zmínil na začátku, hokeji se věnují i vaši synové Kuba (útočník) a Martin (brankář). Byl jste na ně přísný?

Byl. A hodně. Zažili tvrdou, ale spravedlivou výchovu. I díky tomu jsou neskutečně týmoví. Kdo je po mně dostal do ruky, tak to kvitovali. Stejně to mám ale k ostatním svěřencům a ostatním kolem, včetně sebe. Když to funguje, je to radost a sranda, když ne, tak hukot. (úsměv)

K větší kariéře má našlápnuto 19letý Kuba, kterému se daří v USHL…

Kuba musí příští léto odmaturovat. Už nyní však má podepsanou smlouvu s jednou z nejprestižnějších univerzit Northern Michigan University. A zda bude úspěšný? Roli bude hrát spousta aspektů, má na to hlavu i dovednosti. Bude záležet na něm. Pochopitelně to je ale i o štěstí a zdraví, právě nyní marodí. Těším se, až znovu naskočí do procesu.

Jak se ve vašich očích daří o tři roky staršímu Martinovi?

Martin chytá ve francouzském hokejovém městě Epinalu. Rovněž on mi dělá neskutečnou radost – metá tam kotrmelce, fanoušci vyvolávají jeho jméno. Má tam parádní prostředí, včetně zimáku. Každý domácí zápas je vyprodaný, lidé se baví, zpívají celé utkání. Díky kvótě sedmi cizinců v každém týmu má soutěž výbornou kvalitu. Na oba kluky jsem hrdý. Hlavní je, že dělají, co je baví.

Nechal jste vystavit halu v Říčanech. Co stálo za tímto rozhodnutím?

Dlouhodobě jsem chtěl změnit český hokej. Dal jsem do toho všechny své úspory a zbytek jsem zaúvěroval. Díky tomu se mi podařilo v Říčanech vybudovat halu, o kterou se starám. Stejně jako o 170 dětí v klubu hokeje, tak i o 140 dětí krasa. Přináší to tzv. ovoce. V každém ročníku mám kluky na nároďák, což mě hodně nabíjí. Když budou pokračovat v tom, co jsme nastavili, a budou mít štěstí, tak se i hokejem můžou živit. V klubu jsem nastolil tvrdý, ale spravedlivý přístup. O všechny je postaráno.

Jak je vše náročné?

Je to obrovská zátěž. Nedávno jsem zaskočil místo ledařů, spoustu věci sám spravím, udělám. Naučil jsem se hodně věcí. Hlavně mě to ale baví. Není to však jen čistě o hokeji, lidé můžou využívat veřejné bruslení, zajišťujeme krasobruslení, je to tady na špičkové úrovni. Pouze mě ubíjí lidé, kteří tady plivou, rozbíjí věci, chovají se jak magoři. Takové chování vám ubírá roky i radost z dobře odvedené práce. Spousta lidí si myslí, že slušnost je slabost. Vrací vám to ale štěstí těch dětí.

Co děláte odlišně?

Je to o tvrdém a spravedlivém přístupu, stejně jako o důslednosti o detailu. Mám zkušenosti ze svých dětí, vím, jak je posouvat. Děti se snažíme i vychovávat a já neustále apeluji na charakter každého dítěte. Hokej je kolektivní sport a bez dobré party není možný úspěch. Zároveň je důležitá odpovědnost – když děti nenaučíte bruslit, přešlapovat, tak nazdar. V Česku máme spoustu kecalů, kteří jenom melou. Práce ale musí být vidět na ledě. Trénuje spousta teoretiků, ti přitom třeba ani nikdy nehráli hokej. Pak se na to nedá koukat. Někteří majitelé klubů dělají ze svých zaměstnanců nevolníky. Přitom by si jich měli vážit, že za klub dýchají a nechají tam srdce. V Říčanech disponujeme spoustou kvalitních trenérů. Všem se s klidem můžu podívat do očí.

V Říčanech skončila výstavba zimního stadionu za 100 milionů

Hala vás vyšla na 100 milionů. Jak těžké bylo sehnat finance?

Nejtěžší byli začátky. Během aktivní kariéry jsem investoval do nemovitostí, kupoval a prodával ruiny. Díky tomu, že jsem kolaudoval až v prosinci, tak většina part už měla ledy zamluvené někde jinde a já měl problémy s obsazeností.

Již během stavby se mi podařilo zajistit na čtyři roky silného partnera v podobě firmy Merkur, to byla ohromná pomoc. A to samé se mi podařilo i v této nelehké době. Podepsali jsme čtyřleté partnerství s firmou ComSys, která přislíbila pomoc v nejtěžších chvílích. I díky nim jsem široko daleko zdražil ze všech nejméně, aby to lidé unesli. Dělám to i pro své děti, až se vše splatí, bude to na krásné žití. Vůbec si ale nestěžuji – mám skvělou ženu i děti, k životu toho tolik nepotřebujeme. Na oslavy stále ještě máme. (se smíchem)

Kdy budete mít splaceno?

Zatím to mám šest let a zbývá mi doplatit něco přes 50 milionů korun, dle splátkového kalendáře bych to měl splatit za osm devět let. Uvidíme ale, co naše vláda, vše se může změnit.

Na závěr se vraťme ke zlínskému hokeji. Sledujete svého bývalého zaměstnavatele?

Zlínský hokej sleduji pořád. Kapánek mám přehled i o dění v klubu, slyším názory z obou stran. Nejsem však ten, kdo by to vše měl hodnotit. Hlavní je, aby se Zlín co nejdříve vrátil do extraligy. V úvodu to bohužel nebylo příliš růžově, chvíli trvalo, než se v Chance lize rozkoukali. Jdou ale nahoru. Když to půjde s pokorou, tak snad se postup podaří.