I přesto však ztráta Beranů po večerním 43. kole hokejové Tipsport extraligy na důležitou pozici zůstává sedmibodová. Berani totiž na Zimním stadionu Luďka Čajky nestačili na Pardubice, posílenému soupeři podlehli 1:3.

„Porážka nás samozřejmě mrzí,“ hledal těžko slova hlavní trenér hokejových Beranů Roberta Svoboda po 25. utkání sezony, ve kterém zlínští nedosáhli na jediný bod.

Devětkrát se tak přihodilo od nového roku, jednou během té doby navíc padli po prodloužení.

„Zápas jsme měli rozehraný dobře, bylo to 0:0. V první třetině jsme nebyli horší,“ pronesl vzápětí zklamaný kouč, který od druhé třetiny věřil v gólový příspěvek svých svěřenců.

Berani také do prostřední části vlétli ve velkém stylu, během necelých úvodních tří minut tohoto dějství se do příležitostí dostali Okál, Žižka a nakonec také Fryšara.

Před posledně jmenovaným borcem už zívala prázdná svatyně hostujícího brankáře Kloučka, domácí útočník však v obrovské šance neuspěl.

Pardubice naopak do poloviny zápasu udeřily dvakrát a postupně mířily za venkovní výhrou.

„Chyba při střídání otevřela brankový účet. Měli jsme příležitosti, bohužel nás velice trápí produktivita,“ poukázal lodivod zlínské lavičky na jeden z problémů probíhajícího ročníku extraligy. Berani hned po Olomouci momentálně disponují nejhorším útokem extraligy – za 40 duelů vstřelili 83 branek.

S ním se plně ztotožnil také domácí forvard Pavel Sedláček.

„Nedali jsme šance, jaké jsme měli. Nechali jsme si dát zbytečné góly, často nám jezdili do přečíslení. Bez gólů se vyhrávat nedá,“ ví dobře 26letý borec a jedním dechem dodává. „Vůbec se nám teď nedaří. Na proměňování příležitostí musíme zapracovat,“ burcuje Sedláček.

Hokejisté Zlína rovněž třetí třetinu zahájili dobře, tentokrát se však už prosadili – posedmé v sezoně se trefil Zdeněk Okál, který do utkání v rámci dobročinné akce O kapku lepší hokej nastoupil netradičně s oranžovým rukávem na pravé ruce symbolizující boj proti poruše krvetvorby.

„Když jsme se ve třetí se dostali na kontaktní branku, tak nám hned odskočili třetím gólem, který vše rozhodl. Nejsme z toho nijak šťastní, mohli jsme dosáhnout na nějaké body,“ doufal Robert Svoboda.

Hlavní trenér Beranů však po utkání dokázal najít také kladnou stránku – pochválil domácího brankáře Michala Kořénka, který zneškodnil 32 střeleckých pokusů soupeře. Pro teprve 20letého gólmana se jednalo o teprve třetí start v nejvyšší hokejové soutěži.

„Pozitivní věcí je jeho výborně zvládnutý zápas – byl to kvalitní výkon. To je jediné, co si z toho můžeme vzít,“ mrzelo přesto Svobodu.

Jeho svěřenci další extraligové střetnutí odehrají už v neděli – od 15:00 hodin se představí na ledě aktuálně druhého celku tabulky.

Třinečtí Oceláři v současné době disponují výbornou formou, z posledních pěti zápasů brali všech patnáct bodů – během této doby navíc soupeřům nastříleli úctyhodných 29 branek.