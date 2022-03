Svěřenci hlavního trenéra Luboše Jenáčka přitom do zápasu vstoupili s pěti juniory – do zápasu zasáhli extraligou prověřeni Riedl, Talafa a Chludil, debut si připsali Kunst a Martinec. „V juniorce jsou kvalitní hráči, což ukázali. Před zápasem nám nikdo moc nevěřil, lidé si možná mysleli, že schytáme debakl. Věřil jsem však, že tým bude mít kvalitu, a že se Spartou budeme hrát vyrovnaně. Na konci jsme ještě sahali po bodech,“ poukázal 22letý muž v masce na snížení v power-play a závěrečné nastěhování do útočné třetiny.

Berani podlehli pražské Spartě. Do zápasu zasáhlo pět juniorů

Kdy jste se dozvěděl, že proti Spartě budete chytat?

Celkově to pro mě byl hektický den. Nejprve jsem se dozvěděl o odchodu Káši, o startu ráno. Když už nemáme šanci se zachránit, tak jsem čekal, že nějaký zápas dostanu. Byla tak spíš otázka kdy.

Záda vám kryl 18letý junior Tobiáš Synek. Vzpomněl jste si na své začátky v „A“?

Ano, vzpomněl. Je zvláštní, jak se to tak otočí. (s úsměvem) Navíc ještě nejsem tak starý, v podstatě jeden v nejmladších v šatně. Pořád se mě ptal, jak co funguje nebo kde co sežene. V duchu jsem se usmíval, bylo to skoro stejné, jako když jsem před dvěma lety sám začínal.

Co říkáte na podporu fanoušků?

Jsou úžasní! Po zápase v Mladé Boleslavi na nás čekali a říkali povzbudivá slova. Jejich podporu osobně hodně cítím. Po zápase na mě čekají, chtějí si povykládat. Musím je vážně úplně pochválit. Celou sezonu nám fandili. Věřím, že v dalším ročníku nám pomůžou k dobrým výkonům.

Proti Spartě jste odchytal 17. zápas sezony. Nečekal jste, že letos dostanete více šancí?

Člověk měl po uplynulé sezoně očekávání. Pochopitelně bych rád chytal, trochu mě to tak mrzelo. Byli jsme však v situaci, kdy jsme celou sezonu bojovali o záchranu. Hierarchie je nějak daná, což jsem respektoval. Pořádně jsem trénoval a klukům fandil, abychom to zvládli. Bohužel to nevyšlo. Věřil jsem, že dříve nebo později se do branky dostanu. Jsem rád, že se můžu ukázat.

Jak by to s vámi mělo vypadat příští sezonu?

Smlouvu mám, ale netuším, jak to bude. Jestli mě tady vůbec budou chtít. Příští sezona je za dlouho, vůbec to neřeším. Užívám si toho, že si můžu zachytat extraligu.