„Hlavně se mi vybaví, že se Karlovi v průběhu šampionátu narodila dcera. Během jednoho z utkání dostal zprávu o narození dcery Kačenky,“ připomněl Karel Rachůnek starší, že o den dřív, ve čtvrtfinále proti Finsku se stal podruhé otcem.

„Hokejově se mi vybaví brankové situace, u kterých byl. Tedy gól, který dal se Švédy a poté když Rolinkovi přihrával na vítězný gól s Rusy. Je to už deset let, proto si už nepamatuji všechny akce, ale tohle předčí všechno ostatní,“ má jasno.

Ačkoliv jezdí každoročně na mistrovství světa, tenkrát v Německu chyběl.

„Karel byl pověrčivý, takže mi říkal, ať tam nejezdím a dívám se v televizi,“ rozesmál se.

„Vyšel jsem mu vstříc. Snad, abych ho nějak nerozptyloval. O rok později do Bratislavy, kde získali bronz, jsme už jeli. Tam mu to už nevadilo.“

Proto památný zápas se Švédskem sledoval doma ve Zlíně u televize. „Bylo to velké,“ mrazí Rachůnka staršího dodnes.

I proto v přímém přenosu slyšel komentátora České televize Roberta Zárubu, který v euforii křičel: Rachna kachna, to to letělo! „Když to slyším, vzpomenu si na Karla. Ostatně, vzpomínám na něj často. Kluci tuhle přezdívku zdědili po mně. Robert Záruba věděl, že se mu tak říká,“ tuší Rachůnek starší.

Po šampionátu proběhlo hned několik oslav a party. Aby, ne, když bylo co slavit. Narození dcery a titul mistra světa se nesejde každý rok.

„Jednak všechno Karel oslavil se svými kamarády. Následně se slavilo i doma,“ vybavil si otec dalších dvou synů Ivana a Tomáše.

Přitom během šampionátu byli Češi kritizovaní a odepisovaní.

„Tenkrát to bylo mužstvo, kterému se moc šancí nedávalo. Na začátku turnaje to měli nahnuté, média o týmu psala velmi skepticky. Kluci se semkli a hráli parádně obětavě. Mistrovství světa se rozhoduje vždy až poslední den, teprve tam se všechno počítá,“ dodal.