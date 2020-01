„Dali jsme méně gólů, proto jsme prohráli. Na začátku jsme měli šance, kdybychom je proměnili, vypadá to jinak,“ hledal Dufek příčiny třetí porážky v řadě.

Bylo za stavu 0:2 ještě těžší se proti Olomouci prosadit?

Pak už to jen zavřeli a bránili. Nemuseli dát gól, naopak my jsme museli. To je vždycky těžší. Zvlášť tady je těžké dotahovat ztrátu. Mají velké a silné mužstvo. Dají gól, pak hrají zodpovědně do obrany. Je těžké se přes ně dostat.

Olomouc se na vás bodově dotáhla, naopak na šesté místo zaručující přímý postup do čtvrtfinále ztrácíte už deset bodů. Jaký je vlastně váš cíl?

Ještě zbývá hodně zápasů, díváme se dopředu. Máme ještě jeden zápas před pauzou, pak potrénujeme. Hrajeme pořád o play-off. To je náš jasný cíl. Za tím si jdeme. Jinak se moc spekulovat nedá, každý soupeř je silný.

Těžko se v posledních dvou zápasech střelecky prosazujete. Co tomu chybí?

Musíme hrát jednodušeji, jít víc do brány a střílet. Když nevystřelíte, gól nedáte. Bohužel.

Jak moc chyběli Honejsek s Köhlerem?

Určitě, jsou to tahouni mužstva. Honejs patří do první přesilovky, která dává góly. Oba nám chyběli, výsledek to jen potvrdil.