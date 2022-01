Vypadalo to nadějně. Domácí borci v úvodu hýřili aktivitou, soupeře během prvních pěti minut v podstatě nepustili do vlastního pásma. Stačila však první úspěšná střela hostů na branku Libora Kašíka, další dvě trefy Bruslařů do desáté minuty a o zápase prakticky bylo rozhodnuto.

Druhá a třetí branka favorita padla v přesilové hře, celkově v ní udeřil třikrát. Berani v početní převaze neuspěli ani jednou. „Měli jsme dost šancí, jenže nic z toho nebylo. Hlavně v přesilovkách to pak dělá velký rozdíl. Musíme v nich být lepší a také se vyvarovat hloupých vyloučení. Nesmíme tak často chodit na trestnou lavici. Snažíme se udržet v extralize. Tohle dělat nemůžeme,“ uvědomuje si 30letý útočník, který sám ke konci úvodní třetiny snížil na 2:4.

Ševci ve zbývajících dvou dějstvích branku už nevstřelili, sami naopak inkasovali třikrát. Vznikl tak z toho hrozivý výsledek. „Jsme v těžké situaci, všichni vědí, kde se v tabulce nacházíme,“ poukázal na poslední místo nejvyšší soutěže a ztrátu čtrnácti bodů na Rytíře z Kladna.

„Každý den ale vidím na tréninku, že kluci dřou. Není tady nikdo, kdo by to už vzdal. Je mi jedno, kde je Kladno a kde my. Musíme se dívat sami na sebe a zvládnout zbývající utkání co nejlépe.“

Valentin Claireaux po příchodu na konci uplynulého pracovního týdne ve Zlíně zažívá druhé zdejší období. Rovněž během úvodního působení v říjnu 2019 to s Berany nevypadalo úplně příznivě. Situace se ovšem poté otočila k lepšímu. „Když jsem přišel poprvé do Zlína, taky jsme sice byli poslední, ale to byla zcela jiná situace, protože bylo v sezoně odehraných jen několik zápasů,“ zmínil daleko větší příležitost na odpoutání z nelichotivé pozice.

„Teď je to velká výzva. A musím říct, že jsem rád, že jsem do Zlína mohl přijít. Moje priorita je nyní pomoci k záchraně. Nebude to jednoduché, to vím, ale opakuji: máme před sebou šestnáct zápasů a nikdo neví, co se může stát,“ uzavírá francouzský útočník.

Zlínští Berani nyní na kontě mají sérii čtyř porážek, od tříbodové výhry na Kladně nebodovali. V pátek od 17.30 hodin hrají v Litvínově.