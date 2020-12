„Utkání se mi v podstatě hodnotí lehce – byli jsme jednoznačně horším týmem ve všech směrech,“ mrzelo na pozápasové tiskové konferenci asistenta hlavního trenéra Martina Hamrlíka.

Podle slov někdejšího výborného obránce se kvalita domácího mužstva projevila okamžitě od prvních minut.

„Sparta hrozila hned v prvním střídání, přesilovky sehrála fantasticky,“ připomněl Hamrlík čtyři využité početní převahy Pražanů, kteří ve večerním duelu měli 50% úspěšnost přesilových her.

„Celý zápas jsme nenašli odpověď na jejich hru. Spartě gratulujeme k vítězství. Toto utkání rychle musíme hodnotit za hlavu,“ má jasno Martin Hamrlík.

Hokejisté Zlína se proti aktuálně druhému týmu nejvyšší soutěže nově nemohli spolehnout na zkušené obranné duo Tomáš Žižka, David Nosek. Z útočné linie do zápasu nezasáhlo kvarteto Tomáš Fořt, Štěpán Fryšara, Jan Dufek a Jakub Herman

„Chybí nám hodně hráčů. Bereme to jako porážku, která zamrzí, babrat se tom však určitě nebudeme. Pokud navíc mají první lajnu, jakou mají, tak je to samozřejmě těžké. Nemáme Sobotku, (Vladimír Sobotka – pozn. red.), Řepíka (Michal Řepík – pozn. red.) To je realita,“ uzavírá Martin Hamrlík.

Pro ševce to na ledě pražské Sparty nebylo poprvé v historii, kdy obdrželi 10 branek. Od roku 1960 se to přihodilo celkem sedmkrát, ve čtyřech případech se tak událo ještě za tehdejšího Gottwaldova. Před 60 lety se proti Pražanům jednalo o vůbec nejvyšší porážku – 0:14. Naposledy se tak stalo před 17 lety, kdy Zlín v Praze padl 4:10, ve stejné sezoně nakonec slavil mistrovský titul.

Svěřenci Roberta Svobody další zápas sehrají dva dny po Štědrém dni. Na Zimním stadionu Luďka Čajky přivítají hradecký Mountfield, se kterým v úvodním letošním vzájemném zápase prohráli 2:3.

Nejvyšší porážky ševců na ledě pražské Sparty:

12. října 1960 Spartak Praha - TJ Gottwaldov 14:0

2. října 1963 Spartak Sokolovo - Gottwaldov 14:1

8. listopadu 1968 Sparta - Gottwaldov 11:0

17. ledna 1975 Sparta - Gottwaldov 10:1

20. března 1994 Sparta - Zlín 10:0

10. října 2003 Sparta - Zlín 10:4

22. prosince 2020 Sparta – Zlín 10:0