Sledge hokejisté LAPP ZLÍN pokračují o nadcházejícím víkendu své putování letošní para hokejovou ligou. Loňští vicemistři na domácí půdě vyzvou zbylé dva medailisty z loňského ročníku - první Karlovy Vary a třetí Spartu. Podaří se jim poskočit z předposledního místa tabulky?

Sledge hokejisté Zlína doma vyzvou Karlovy Vary. | Foto: petrkoval.com

O minulém víkendu Zlínští zažili proti Olomouci dva zcela rozdílné duely. V sobotním klání na ledě Hanáků po nevýrazném výkonu prohráli 1:4 a nedělní domácí utkání, zdálo se, že dopadne ještě hůř.

V 6. minutě vedli Kohouti 3:0 a vyhnali Stanislava Molka z brány. Pak se ale Zlínští rozpomněli na mistrovská léta, kdy v rozmezí let 2015-2019 pětkrát v řadě vyhráli ligu a zápas bezvadně otočili. Ještě do první přestávky vedli 4:3, druhý obrat pak přišel v poslední pětiminutovce utkání, a to ze stavu 4:5 na konečných 8:5.

"Jsem rád, že jsme to dnes zvládli mentálně. Tým má mnohem na víc, než napovídaly naše dosavadní výsledky. Ta kvalita zde je stále značná," povídal po utkání zlínský kapitán Ligda, který se postaral o čtyři góly.

Krásný hokejový zážitek možná dal příslib lepších zítřků, ovšem i tak je postup do bojů o medaile stále daleko…

Lauf z posledního duelu potřebují Zlínští přenést do zápasů s loni bronzovou Spartou a mistrovskými Karlovými Vary.

Sobotní utkání s Pražany je na programu od 15:30 v CCM aréně. Úvodní utkání na ledě soupeře dopadlo ve prospěch Sparty, která zvítězila 3:2 v nájezdech. Zlínští i bez elitních forvardů Joppy s Ligdou byli v zápase lepším týmem, v samotném závěru byli dokonce centimetry od tří bodů, nakonec se ale museli spokojit s jedním.

"Prohráli jsme si to sami. Oba góly byly nešťastné, šly za námi obránci," štvalo tenkrát obránce Pavla Julinu.

Kam za sportem ve Zlínském kraji?

Sparta se v brance po celou svou dobu existence opírá o reprezentací ostříleného Michala Vápenku, v poli pak působí dva ex-reprezentanti Zdeněk Krupička s Jiřím Raulem či stále aktivní člen národního týmu Miroslav Novotný. Zapomenout nesmíme ani na mladé pušky Bečváře s Oharem (ročník 2004) a Lukáše Kapka (2007), neztratí se ani dva zdraví v poli Pražanů Jan Zapletal a Jiří Krupička.

Ti za uplynulých osm kol dokázali nasbírat osm bodů, když jeden ukořistili proti Zlínu a po třech brali proti Karlovým Varům a Českým Budějovicím. Zatím to stačí na šesté místo tabulky. Zlín je o pozici a bod pod Spartou.

To Karlovy Vary se vyhřívají na čele ligy, kam je vyneslo poslední vítězství nad Pardubicemi. Letos zaváhaly pouze jednou, a to právě se Spartou.

V prvním letošním měření sil doma porazily v repríze loňského finále Zlín jasně 8:2.

POZOR! Nedělní zápas se hraje od 11:30 hodin v KAPKA resortu ve Lhotě u Vsetína.

Autor: Jakub Kudláč