Na někoho to bohužel padne, zůstává Suhrada realistou

Páteční večerní oznámení mu udělalo velkou radost. Hokejový obránce Beranů Jiří Suhrada se objevil mezi osmadvaceti vyvolenými reprezentačními juniory, kteří v neděli odletí na Mistrovství světa do 20 let do kanadského Edmontonu.

Jiří Suhrada si ve Vyškově vybojoval odlet do dějiště Mistrovství světa do 20 let v kanadském Edmontonu. | Foto: Martin Voltr

„Zda jsem měl náznaky, že bych se tam mohl dostat? Takhle se na to nedívám. Jel jsem tady s tím, že se o to porvu a předvedu nejlepší, co umím a pak se uvidí," přibližuje 19letý obránce, který o svoji šanci na závěrečném šampionátu bojoval s dalšími dvanácti borci na svém postu. Do závěrečné nominace se z vyškovského kempu nakonec dostalo devět z nich. Účast na prestižní akci, na kterou se pravidelně sjíždí skauti věhlasných světových klubů, ho pochopitelně velmi potěšila. „Byl jsem rád, že trenér oznámil mé jméno. V duchu jsem si řekl, že jsem pravděpodobně odvedl dobrou práci, která tímhle nekončí, a která se dá posunout zase o nějaký kousíček k lepšímu," věří Suhrada, jež od kategorie U-16 prošel všemi mládežnickými výběry České republiky. Celkově v nich odehrál 50 zápasů, nejvíce v dresu U-18, za kterou nastoupil hned k 19 mezinárodním utkáním. Bravo! Beran Suhrada poletí na Mistrovství světa juniorů Přečíst článek › Jestli své další starty přidá, se teprve uvidí. Hlavní trenér českých juniorů Karel Mlejnek společně se svými asistenty může na závěrečnou soupisku, která se představí na Mistrovství světa, zapsat 22 jmen. Jelikož brankářské trio je už kompletní, šampionát si nezahrají tři hokejisté. „Jedeme tam jako tým se porvat a předvádět co nejlepší výkony. Na někoho z nás bohužel padne, že pokračovat nebude. Každý v týmu však bude mít svoji roli. Každá z nich je důležitá," zdůrazňuje Suhrada. Talentovaný obránce před pozváním na vyškovský kemp v dresu Zlína odehrál všechny letošní extraligové zápasy. Připsal si v nich šestnáct startů, třikrát svým spoluhráčům asistoval u branky. Na premiérovou trefu v české nejvyšší soutěži stále čeká. Dostaví se po návratu z dějiště Mistrovství světa?

