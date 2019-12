Ke dvěma gólům mu stačilo 135 vteřin a byl za hrdinu. Mimořádný večer prožil zlínský útočník Štěpán Fryšara, který na svůj svátek rozhodl zápas v Plzni (4:2). Jednadvacetiletý dříč má na kontě po včerejšku už sedm gólů v sezoně, mezi střelce se zapsal druhý zápas v řadě.

Štěpán Fryšara | Foto: Deník / Libor Kopl

„Myslel jsem, že po svátcích to tolik nepůjde, ale ukázalo se, že šlo. Naštěstí bereme tři body,“ lebedil si zlínský hrdina. „Takhle jsem to ani neplánoval. Povedlo se to se vším všudy,“ zářil nadšeně.