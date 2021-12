Berany hned po šestnácti vteřinách zápasu podržel brankář Kašík, který vychytal zcela osamoceného Gulaše. Opora zlínského mančaftu pokryla i další velké příležitosti Motoru, v prvních dvaceti minutách přesto dvakrát inkasovala. Ve chvílích, kdy hosté paradoxně nedisponovali žádným větším tlakem. „Je to o návaznosti. Jedna šance tam sice nepadne, pokud jich je však více, tak něco už ano. Prostě to tak je,“ smutně okomentoval trefy Štencela a odchovance Beranů Ondráčka.

Do druhého dějství vstoupili domácí velmi aktivně, zbytečné vyloučení jim však podlomilo nohy, dvacet vteřin po začátku oslabení inkasovali.

Berani zaspali první třetinu, proti Motoru znovu nebodovali

Branky nadále padaly, i do sítě hostujícího Hrachoviny. Domácí přesně v čase 34:00 zásluhou Kubiše snížili na 2:4, tři minuty před koncem dějství se jim navíc naskytla jednapadesát vteřin dlouhá početní převaha pěti proti třem. Ovšem bezvýsledně. „Možná by to zápas ještě zlomilo. Bohužel jsme ji však nevyužili. A na to se nehraje,“ nechtěl spekulovat 36letý forvard.

Ve třetí třetině se domácí k žádným vyloženým šancím nedostali, hosté naopak potrestali power-play domácího mančaftu a definitivně stvrdili tříbodové vítězství. „Jejich blok určitě šlo překonat, bohužel jsme to však nedokázali. Doufám, že v dalších zápasech bude náš herní obrat zcela jiný,“ přeje si zkušený harcovník.

Svěřenci Luboše Jenáčka proti Motoru znovu měli problémy se střelbou, na hostujícího brankáře Dominika Hrachovinu jich vyslali pouze sedmnáct. V úvodním dějství se dokonce prezentovali pouhými čtyřmi střeleckými pokusy. „Když jste poslední, tak vám vždy bude chybět zdravé sebevědomí. Na to se ale nemůžeme vymlouvat, musíme se tlačit do branky. Nejde nám to, potýkáme se s tím celou sezonu.“

Hra domácího týmu kolikrát působila nervózně, hned několikrát v zápase přímo v obranném pásmu poslali hostům puk na hokejku. „Možná jsme si mysleli, že něco vymyslíme, ale maximálně tak šance pro ně,“ utrousil Kubiš.

„Bylo to od nás špatné utkání, soupeř se v hlavách možná připravil lépe než my. Musím uznat, že byli lepší než my. Zápas si rozebereme, poučíme z chyb. Snad ve Vítkovicích odehrajeme zcela jiný zápas,“ poukazuje Pavel Kubiš na čtvrteční střetnutí.