Už zítra ho totiž čeká zápas na ledě Kladna. „Dostal jsem na výběr, ale chtěl jsem jít na trénink. Mám raději, když si můžu zatrénovat, než den volna,“ popsal rodák z Brna, který ve Švédsku naskočil do dvou ze tří zápasů.

Nejprve v sobotu při své ostré premiéře pomohl v rámci série Euro Hockey Tour turnaje Beijer Hockey Games k výhře nad Finskem 3:1, v neděli proti Rusku k obratu a triumfu 4:3 po nájezdech.

„Je to o level výš než extraliga. Hokej je rychlejší, hráči šikovnější, Rusáci jsou výborně vybavení. Byl to těžký zápas,“ oddechl si Dufek, který přitom ještě v první polovině září 2019 nastoupil do čtyř zápasů v prvoligovém Přerově s bilancí dvou branek a tří asistencí.

A teď už má za sebou premiéru se lvem na prsou. „Je to skok, ale za tu dobu jsem udělal hodně práce. Jsem rád za šanci, užil jsem si to a zároveň to byla obrovská zkušenost. Motivovalo mě to do další práce,“ je nadšený Dufek, se 12 góly nejlepší střelec Beranů.

„Chci zlepšovat stejné věci, jako doposud, dál rozvíjet svou hru. Není to o tom něco měnit. Jediné, co změním je, že se do práce ještě víc opřu. Viděl jsem, na jaké úrovni ostatní hráči jsou. Je to fakt skok, příště bych se jim chtěl vyrovnat,“ plánuje Dufek, že bude pracovat ještě víc na ledě i mimo něj.

Odkroutit si každý den dopolední povinný trénink a hurá domů prostě nestačí. „To by nestačilo ani na extraligu, naštěstí jsem v tomto pracovitý a umím si to nastavit tak, aby mi to dalo co nejvíc,“ je nažhavený zlínský útočník, který v extralize odehrál celkem 64 zápasů s bilancí 28 kanadských bodů za 13 gólů a 15 asistencí.

Učil se na švédském tréninku i od Kováře

Nejvíc si všímal zkušených hráčů v čele s Janem Kovářem a Michalem Řepíkem, či Romanem Horákem. „To jsou zkušení borci z našeho týmu, máme tam i další šikovné kluky. Snažil jsem se co nejvíc odkoukat a přiučit. Byl jsem se podívat i na tréninku Švédů, zaujalo mě u nich pár hráčů, jak se chovají a co dělají,“ prozradil Dufek, který do Zlína přišel v závěru loňské sezony z prvoligové Poruby a už tehdy zaujal fanoušky i experty.

A jeho zase upoutal v nároďáku veškerý servis a komfort, kterým se hráčům dopřává.

„To bylo famózní, měli jsme vše, na co si člověk vzpomene. To bylo úžasné. Ve hře mě překvapilo, jak je vše hodně takticky svázané, lpí se na dodržování taktiky, je to hodně defenzivní. Čeká se na chybu, přitom hráči jsou už zkušení, že chyba kolikrát ani nepřijde. Je těžké se prosadit,“ pocítil Dufek, který však zpětnou vazbu na své výkony od trenérů nedostal.

Stockholm je nádherný

„Nebyly totiž osobní pohovory, výkony se hodnotily týmově,“ poznamenal Dufek, na jehož adresu se však nepřímo kouč reprezentace Miloš Říha vyjádřil reakcí, že z nováčků nebyl nervózní pouze Jakub Flek. „Určitě, nervozita tam první zápas byla, ale když jsem vlezl na led, postupem času jsem si zvykl a už to bylo v pohodě,“ reagoval Dufek.

Čas měl i na procházku po švédské dvoumilionové metropoli. „Měli jsme týmovou večeři, takže jsme se prošli i město. Je nádherné, se spoustou moderních a opravených budov. Nikde není vidět žádná špína, lidé byli příjemní,“ udělalo na Dufka první dojem.

Stejně jako legendární hokejová hala Globe, která pojme šestnáct tisíc diváků. „To jsem nečekal, jak je obrovská. Byla pěkná, jen škoda, že nepřišlo na zápasy moc lidí a nebyla tam taková bouřlivá atmosféra jako v extralize,“ našel snad jediné negativum.

Orkán? Báli se, aby ze Švédska odletěli

Bez výraznějších potíží také proběhl odlet českých hokejistů zpět do vlasti, ačkoliv se celá Evropa potýká s důsledky orkánu Sabine, který už v neděli komplikoval i leteckou dopravu.

„My jsme naštěstí stihli odletět. Ale když jsme přijeli na letiště, vítr se zvedal a báli jsme se, aby nám neodložili let. Naštěstí jsme nakonec měli jen mírně zpoždění. Ani ve vzduchu letadlo nemělo žádné turbulence, vše proběhlo v pohodě. Na cestování letadlem jsem ale zvyklý už z mládežnických reprezentací, nedělá mi problémy,“ dodal Dufek.