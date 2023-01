Prohráli jste 0:4. Jak byste zápas zhodnotil? Předvedli jsme katastrofální výkon. Za mě to byla úplná šílenost, něco neuvěřitelného. Nemáme se na co vymlouvat. Zlínským fanouškům se můžeme pouze omluvit .

Máte pro předvedený výkon nějaké vysvětlení?

Proti Litoměřicím jsme byli jasně lepší, také zápas s Přerovem měl určitá měřítka. Dnešnímu výkonu ale absolutně nerozumím, bylo to úplně o ničem. Byl tam nulový přístup. Už jsem si k tomu něco řekl, teď ať si to hráči vyříkají mezi sebou. Takto nemůžou vypadat. Je to ale ostuda nás všech.

Ke konci první třetiny jste nevyužili přesilovku pěti proti třem. Jednalo se o klíčový moment utkání?

Mohl být, ale nemusel. I kdybychom dali na 1:0 a pokračovali v takto laxním výkonu, tak se obávám, že by to dopadlo stejně.

Podruhé během 14 dní jste obdrželi tři góly v oslabení. Jde k tomu něco říct?

V Třebíči jsme inkasovali po situacích, které vyplynuly ze hry. Jednou se to odrazilo od naší nohy, pak od naší ruky. Potřetí z předbrankového prostoru. Neříkám, že to budeme omlouvat, nebylo to ale po secvičených signálech. Proti Slavii jsme se na tyto signály připravovali a soupeř z toho dá góly. Budeme si muset k tomu něco říct. Pokud však nebudeme mít žádné úsilí, tak můžeme mít taktiku jakou chceme.

Fanoušci několikrát v průběhu zápasu projevili nespokojenost pískotem.

Pískot je pochopitelný. Jak už jsem řekl na začátku, fanouškům se za tento výkon musíme omluvit.

Mužstvo jste převzal začátkem prosince. V devíti zápasech jste vyhráli jen dvakrát. Proč se podle vás nedostavilo více vítězství?

Zpočátku jsme paradoxně odehráli velice dobré zápasy, oproti soupeřům jsme měli více ze hry. Utkání jsme ale neuhráli, největší vrchol přišel s Litoměřicemi, kdy tam byl jednoznačný tlak.

A čím to je? Problém je tady asi hlubšího charakteru. Je to složitá situace. Nezmění se to samo, mávnutím proutku. Hráči si musí hrábnout na dno.

Při vašem angažování se mluvilo o změnách v kádru…

Přišel Sedlák (Zdeněk Sedlák), vytrejdovali jsme brankáře. Pustili jsme nějaké hráče, vytáhli jsme dva kluky z juniorky, kteří odehráli super zápasy. Změny se dějí.

Dají se do konce ledna očekávat posily?

Samozřejmě to řešíme každý den. Hru však nezměníme tím, že pořád budeme měnit a vyhazovat hráče.