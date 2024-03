Návojná vstoupila do sezony třemi prohrami v řadě. První úspěch přišel až na konci srpna na hřišti Valašských Klobouk , kde zvítězila 2:1. Byl však draze vykoupen, zranili se jí dva hráči. A to i 23letý gólman.

„Honza si v Kloboukách poranil koleno. Podrobil se operaci, moc dobře to u něj ale nevypadá. Sice běhá, na nějaké skákání si však příliš nevěří. V tuto chvíli tak nemáme gólmana, což nás trápí,“ upřesnil kouč šestého týmu tabulky.

Řehák na podzim zasáhl do třech zápasů, většinu sezony odchytal o 21 let starší Jan Šenkeřík. Gólman se zkušenostmi z Brumova nebo Nedašova naskočil do prvního zápasu podzimu, od šestého kola pak absolvoval zbývající duely. Vedení Návojné věří, že bude chytat i na jaře.

„Byli bychom rádi, kdyby nám pomohl, vytrhl by nám trn z paty. Záleží ovšem na něm, jestli bude chtít. Už má taky nějaký ten rok, navíc ho trápí problémy s ramenem. Když padá, musí být v pořádku,“ nechce 39letý riskovat zhoršení stavu.

V brance Návojné se během podzimu ocitl také Radek Smolík, jenž nastoupil v pátém kole, hned po zranění Řeháka. Podzim však jinak strávil v Brumově, kde v roli dvojky neodchytal ani jedno utkání.

„Řešili jsme, že by se měl vracet, asi z něj ale udělají jedničku. Kdyby ne, tak by se mohl vrátit. S brankáři je to však složité, celkově je jich málo, navíc v této soutěži. Zůstává to tak otevřené,“ uzavřel téma mužů v rukavicích.

Kádr tohoto obávaného mužstva se přes zimu neměnil. Do kupy se dávají borci po zranění. Včetně Martina Ptáčka, jenž na podzim podstoupil operaci kolena.

„Ještě pobolívá, není úplně ideální, do hraní se netlačím. Na jaře určitě naskočím, asi to ale nebude jak předtím, kdy jsem hrával celé zápasy,“ přiznává.

„Rovněž Ondra Macháč byl na operaci kolena, dává se dohromady. Vašek Janáč v Kloboukách utrpěl zlomeninu holenní kosti, taky podstoupil operaci. Chce se vrátit,“ referoval Ptáček o stavu 37letého, respektive 38letého borce.

Fotbalisté Návojné se do tréninkového procesu vrátili po Novém roce. Dosud je to pozvolnější, i vzhledem k nižší účasti. Vrcholem přípravy má být soustředění.

„Čekal jsem, že nás bude trénovat více, moc se to zatím nedaří. Kluci jezdí po turnusech, školách. Připravujeme se ve středu a v pátek. Teď ve čtvrtek (rozhovor byl veden ve středu, pozn. red.) odjíždíme do Hutiska na soustředění, v téměř plném počtu tam budeme do neděle. Máme domluvený zápas s Dolní Bečvou „B“, další týden pak na umělce v Brumově hrajeme s Prlovem,“ přiblížil hrající kouč plán přípravných zápasů. Jeho svěřenci už hráli minulý víkend, kdy ovládli miniturnaj v Nedašově, kde ještě hrála Nedašova Lhota.

Mančaft Martina Ptáčka skončil po podzimu šestý. I vinou slabších utkání s papírově horšími soupeři.

„Odehráli jsme dost dobrých zápasů s kvalitními soupeři, včetně utkání s Luhačovicemi B nebo SK Zlín. Ztrácíme však v zápasech se slabšími. Čím to je? Na kvalitnější týmy se více koncentrujeme, hraje se lepší fotbal, kluci se hecnou. S těmi slabšími je to kopanice, soupeř nechce hrát fotbal, čemuž se přizpůsobíme. Moc nám to nesedí. Na podzim jsme se navíc trápili s proměňováním šancí, na góly jsme se hodně nadřeli,“ vidí prostor ke zlepšení.