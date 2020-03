„Blbě se to hodnotí, ale náš výkon nebyl až tak špatný. Olomouc ovšem tvrdě trestala naše hrubky pramenící z přemíry snahy. Závěr, kdy jsme hru otevřeli, už nehodnotím. Prohráli jsme si to slabou produktivitou,“ věděl Žižka. „Soupeř neměl více ze hry, ale hrál jednodušeji. Je to i o gólech, jako naposledy v Mladé Boleslavi. Alespoň z jedné přesilovky jsme měli udeřit a zvednout hlavy,“ měl jasno lídr kabiny.

Před dnešní odvetou nabádá svůj tým k další zteči.

„Musíme se vzpamatovat, vyříkat si vše v kabině, poučit se z toho a zmobilizovat síly. V úterý musí nastoupit zcela jiný tým a neopakovat chyby!“ zvýšil hlas Tomáš Žižka.

Rozhodl už úvod zápasu, kdy jste nabrali ztrátu 0:2?

Myslím, že ne. Když jsme snížili, byli jsme dál ve hře, šance i přesilovky na to byly. Nevím, jak to vypadalo seshora, ale nebyli jsme o moc horší. Přehráli nás jednoduchostí a poctivostí. A na rozdíl od nás dali góly.

Umíte si to vysvětlit?

Nechci tvrdit, že jsme hráli špatně, ale něco tomu od nás chybí. Musíme to v sobě najít a zkusit vyhrát. Ale jiným způsobem než dnes. Poznali jsme, že to takhle nejde. Snad na ledě bude jiné mužstvo.

Přitom třeba přesilovky jste výrazně zlepšili.

Chyběl tomu jen gól. Byl tam tlak, zavřeli jsme je, ale pořád tomu něco chybělo. Aspoň jsme je zmáčkli, ale chybí nám góly. To nás stálo zápas. Kdyby nás mačkali a říkali si, že jsou někde jinde, ale nebylo to tak. Jsou stejný mančaft, jako my. Jen lépe načasovali formu. Ale teď už porážka 1:5 nic neznamená, v úterý klidně můžeme vyhrát 1:0 a série bude vyrovnaná. Moc bych se v tom nebabral.

Jak se cítíte zdravotně?

Cítím se dobře, odpočinul jsem si. Moc jsem se těšil na play-off, že si ho zahraji. Byli jsme s doktorem domluvení, že vydržím do poslední chvíle a raději budu stoprocentně připraven. Už jsem mohl hrát i v posledním zápase v Boleslavi, bylo to v plánu, ale chtěli jsme si být na kontrole jistí. Věřil jsem, že to stihnu.

Nepřekvapilo vás, že přišlo jen něco přes čtyři tisíce fanoušků?

Očekával jsem to. Bylo pondělí, navíc zápas vysílala televize. Nečekal jsem, že bude plný dům. Ale zrovna tady v Olomouci, když jsou dva kotle proti sobě, oni atmosféru udělají, i když je méně lidí. Děkujeme za naše i olomoucké fanoušky. Atmosféra byla hodná play-off. Počet zklamal, ale nepřekvapil.

I když jste nehrál, neříkal jste si, že do play-off jde váš tým v ne zrovna ideální formě?

Měli jsme v sezoně už lepší období. Nezastihlo nás to ve vhodnou dobu. Na druhou stranu základní část se smazala. Právě proto je play-off krásné, že se začíná od nuly. Nemusíte přemýšlet, že se vám předchozí zápasy nevydařily. V play-off rozhodují hráči ze třetí, čtvrté lajny, kterým to nešlo v sezoně, nebyli tolik vytěžovaní. My jen potřebujeme najít střelce, který góly dá.