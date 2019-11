„Noha drží, v pauze jsme hodně trénovali, celkem dost se bruslilo, cítím se v pohodě,“ popsal 29letý Okál svůj aktuální stav.

Ze sestavy Beranů ho vyřadila rána pukem, kterou schytal do kotníku. „Stál jsem před brankou, dostal jsem ránu do nohy. Už jsem věděl, že je něco špatně. Hned mi to nateklo. Už jsem s tím ani nemohl bruslit, pořád mě v tom bodalo. Řekl jsem to trenérům a sundal jsem brusli. Na druhý den jsem jel na rentgen a CT, které odhalilo prasklinu holenní kosti,“ popsal přesnou diagnózu Okál.

Ovšem to není nic proti jeho předchozím zraněním. V kanadské juniorce mu soupeř bruslí přišlápl ruku a přeřízl zápěstí, na podzim roku 2016 pro změnu chodil o berlích po operaci kolene a na led naskočil až po třech měsících. Vloni zase po otřesu mozku nastoupil až na konci října ve 14. kole.

„To už je u mě pravidlo se zase do toho dostávat v rozehrané sezoně,“ pousmál se hořce.

„Už to tak dopadlo, nic s tím neudělám. Snažím se se všemi zraněními poprat. Takhle to asi mělo být. Chci se dostat zase do své formy a pomoct klukům,“ hlásí odhodlaný Okál, který navzdory svým zraněním odehrál 333 extraligových zápasů s bilancí 111 kanadských bodů za 60 gólů a 51 asistencí.

Ačkoliv škála jeho zranění je pestrá, návraty na led jsou vlastně stále stejné. „Zranění je sice pokaždé jiné a nové, ale v rekonvalescenci vím, co a jak trénovat, navíc Larry všechny zraněné hráče dost honí, proto je to v tomto jednodušší,“ přiznal zásluhu asistenta trenéra Martina Hamrlíka, který mu pomohl dostat do potřebné kondice.

Ačkoliv zápasy Okál sledoval z tribuny, i v civilu se prý zapotil.

„Je to horší, protože víceméně chodit jsem nějak mohl, ale člověk se na tom zimáku v hledišti potí víc než na ledě. Je to ubíjející, když nemůžu pomoct,“ popsal své pocity člen slavné zlínské hokejové dynastie.

Ačkoliv se Berani herně i výsledkově zvedají, v tabulce progres zatím poznat není. Zlín je stále předposlední, nálada v kabině se uvolnila.

„Určitě neskládáme zbraně. Je stále spousta zápasů do konce a určitě nejsme skleslí. Jedeme dál postupně, musíme sbírat body. O tom hokej je. Hráli jsme i na začátku sezony dobře, ale zápasy jsme ztráceli o gól, rozhodovaly v náš neprospěch hloupé chyby. V posledních zápasech jsme tomu možná šli víc naproti. Když budeme dál bojovat, otočí se to pro nás,“ ohlédl se za posledními náročnými měsíci.