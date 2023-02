Kapitán Brumova Vaněk: Poprvé v životě jsem viděl vysokou hůl v úrovni kolen



„Zápas se odehrál ve vysokém tempu. Myslím si, že oko diváka bylo nadšené. Bohužel jsme nevyužili naše vyložené šance, které jsme měli. V celém zápase byly k vidění osobní souboje, které k play off patří. Nikdy jsem se za celou kariéru nevyjadřoval k rozhodčím, ale dnes bohužel musím. Je velká škoda, že hru nenechali plynout a často do ní vstupovali. Dokonce při potyčce před bránou byl viděn od rozhodčí Vémolův takedown a následně místo toho, aby našeho hráče rozhodili od potyčky, tak leželi na soupeři a náš hráč mohl dále pokračovat v potyčce na zemi, což je samozřejmě špatně od našeho hráče, ale tohle byla situace, kterou bohužel sudí nezvládli a následně náš hráč dostal trest do konce utkání oprávněně. Pozitivní je, že jsme spoustu oslabení proti takto výborně ofenzivnímu mužstvu ustálo. Jen jsem asi poprvé v životě viděl vysokou hůl v úrovni kolen. Každopádně vím, že se nemůžeme vymlouvat na rozhodčí. Zápas jsme si prohráli našimi osobními chybami a neproměněnými šancemi. Ve čtvrtek pořádně potrénujeme a připravíme se na pátek.“

Jeho tým se na první bod v sérii hrané na dva vítězné duely pořádně nadřel. „My jsme podobný zápas čekali. Brumov totiž několik sezon po sobě hraje jenom bránící hokej. Jsou na něj zvyklí. Lehají do střel, jsou obětaví. Mají na defenzivě postavenou taktiku a umí to,“ upozorňuje Klauda.

Středeční bitvu rozsekl až v 55. minutě domácí útočník Vít Mika.

Slovácký celek ale držek jiný forvard. Filip Stránský dvěma brankami v prostřední části otočil výsledek a favorita alespoň na chvíli zklidnil.

Brumov se ale nedal, o výhru se rval až do konce.

„Pokud chce mužstvo něčeho dosáhnout, musí trénovat a u nás v pondělí přišli na trénink čtyři hráči, takže nevím, o čem se chceme bavit,“ prohlásil nespokojený hostující kouč Jozef Zavadil. Jeho tým srážela nedisciplinovanost, častá vyloučení. Vlastně celá druhá třetina byla rozkouskovaná fauly a také bitkou.

Hostující útočník Macháč přehnal svoji agresivitu a poté, co několikrát udeřil do obličeje ležícího Mana vyfasoval trest na pět minut plus do konce utkání.

„Utkání bylo vyrovnané. Pokazili jsme si ho však sami vlastní nedisciplinovaností. V každé třetině jsme měli pět nebo šest vyloučených. S jedním tréninkem to nejde uhrát. Navíc neukázněný junior, kterého potřebujeme se nechá vyloučit a většinu zápasu prosedí,“ nechápe Zavadil.

Brumov přitom už v první třetině přečkal dlouhé oslabení tři na pět a pak udeřil. Dlouhý pas hostujícího kapitána Vaňka zužitkoval přesně střílející Bublák.

Slovácký celek si dvojnásobnou přesilovku zahrál i v prostřední části a tentokrát soupeřovy nedovolené zákroky potrestal. Stránský v početní výhodě srovnal na 1:1.

Jinak ale domácím přesilovky příliš nešly. „Byla chyba, že jsme v nich nedali góly,“ ví Klauda.

Ostrožanům souhra vázla, kombinace byly nepřesné, pomalé. Nedařilo se hlavně elitní formaci, která se utápěla v kličkách, nepřesnostech. „Nevím, jestli za to může nervozita, které na kluky dolehla. Přece jenom play-off je jiná soutěž,“ říká Klauda.

Uherský Ostroh následně v rozhárané druhé periodě završil obrat, když se podruhé v zápase prosadil Stránský. Domácí drželi těsné vedení až do 50. minutě. Pak se ale v přesilovce prosadil Vaněk a na chvíli umlčel publikum.

Krajská hokejová liga: Ostroh na závěr podlehl Brnu, ve středu startuje play-off

Na prodloužení ale nedošlo. Urputnou bitvu rozsekl důrazný Mika, jenž strhl výhru na stranu Ostrožanů, kteří si v pátek pojedou do Brumova pro druhou výhru i postup do semifinále. Krajskému rivalovi se ale ještě končit sezona nechce. „Doma zkusíme zabojovat a sérii srovnat,“ slibuje Zavadil.

Také v dalších středečních úvodních čtvrtfinálových zápasech zvítězili favorité. Technika Brno, která ovládla základní část, smetla Uherské Hradiště 13:0, Kroměříž zdolala Blansko 6:1 a Břeclav porazila Uherský Brod 6:2. Druhé zápasy série hrané na dva vítězné duely jsou na programu v pátek.

Play-off Krajské hokejové ligy jižní Moravy a Zlína

1. čtvrtfinále: HOKEJ UHERSKÝ OSTROH – HC BRUMOV-BYLNICE 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 23. Stránský (L. Galuška), 37. Stránský (Pa. Flora, Rauš), 55. Mika (L. Zalubil, Červenka) - 14. Bublák (Vaněk), 50. Vaněk (M. Lysák, L. Lysák). Rozhodčí: Maršálek, Procházka – Flegr, Janča. Vyloučení: 4:7 navíc Macháč (Brumov) 5 minut + OK. Využití: 1:1. Diváci: 350.

Další výsledky: Technika Brno – Uherské Hradiště 13:0, Kroměříž – Blansko 6:1, Břeclav – Uherský Brod 6:2.