Zlín – Co se stane na ledě, tam má i zůstat. To je nepsaný zákon hokejistů, který pro jistotu hned třikrát zopakoval i zlínský forvard Zdeněk Okál. V závěru druhé čtvrtfinálové bitvy proti Vítkovicím po sobě „štěkali" s vítkovickým bekem Kudělkou, který má na něj spadeno. Bitku zlínský ranař odmítl a odjel na střídačku.

Rozzuřený Zdeněk Okál ze Zlína se zlobí po bitce se Zdeňkem Bahenským ze Sparty. | Foto: Deník/Martin Břenek

Proč se taky prát, když Zlín mířil za druhým triumfem série.

„Co se tam stalo, ven tahat nebudu. Vážně. Konflikty mezi hráči, co po sobě řveme a jak se hecujeme, by měly zůstat mezi námi," myslí si 22letý Zdeněk Okál.

Když mužstvo potřebuje, rukavice shodí dolů. To rázně předvedl v základní části sparťanskému Bahenskému. V opačném případě nervy udrží jako naposledy předevčírem. „Potřebuju být na ledě, ne na druhé straně na trestné lavici," uvědomuje si, že týmu dokáže přispět i góly.

Věřte, jeho chvíle v sérii ještě přijde. „Samozřejmě že se nedám. Vždyť hrajeme play off, je to vyhrocené a tak to má být. Tohle lidi baví," tuší zlínský rodák a odchovanec slavného rodu Okálů, který svou povahu zdědil po tátovi Zdeňkovi a strýcu Miroslavovi.

Kudělka Okálovi „věnuje" významnou pozornost kvůli zákroku ze vzájemného zářijového střetu, po kterém byl se zraněným ramenem tři měsíce mimo hru.

„Určitě to má nějaký impulz, hraje to nějakou roli. Chtěl si mě dobruslit, zohnul jsem se a on vyskočil a spadl na rameno. Podle mě je to prostě hokej, nešťastná náhoda. I já jsem měl spoustu zranění a také za hráči nejezdím a nic jim neříkám," vzpomíná na své četná zranění.

Ačkoliv se spolu v jednom týmu nesetkali, jako zlínští rodáci se znají. „Potkávali jsme se ve Zlíně na zimáku. Zdravili jsme se, ale možná se už něco změnilo," pokrčil rameny.

Vzájemné konflikty bere s nadhledem, vždyť jde o semifinále, do kterého může postoupit jen jeden. „Každý bojujeme za svůj tým, pro který chceme úspěch. Už play off samo o sobě je vyhrocené a ten střet jen přilévá benzin do ohně," vysvětluje. „Ale mně to nevadí. Snesu ránu, dokážu ji přijmout a samozřejmě i rozdat," usmívá se Okál.

Svou roli může hrát i frustrace, jelikož Vítkovičtí byli až příliš často vylučovaní a ze Zlína odjížděli s křivdou. „Jejich chybou je, že se zbytečně baví s rozhodčími. Výrok přitom nezmění. Nám to ale hraje do karet," poznamenal zlínský Zdeněk Okál.

