Na třech bodech domácího mančaftu se výrazně podílel právě nejproduktivnější hráč ševců v letošní sezoně Tipsport extraligy.

Beranům se necelých deset vteřin před koncem po zdržování hry od Zikmunda a nesportovním chování Plekance naskytla početní převaha pěti proti třem.

Vítězná trefa Gazdy! Berani 6 vteřin před koncem porazili Kladno

Ještě před tím si trenérský štáb okolo Luboše Jenáčka vzal time-out. „Byla to připravená akce. Možná je to blbé o sobě říct, ale šel jsem tam s tím, že to bude na mě,“ přiblížil Gazda při povídání s novináři.

Domácím hokejistům to skutečně vyšlo. Němec přihrál svému mladšímu parťákovi a ten propálil vše, co mu stálo v cestě. „Hodně nám pomohla nedisciplinovanost Plekance. Stál jsem pak skoro v mezikruží, měl jsem před sebou hodně místa. Hlavní bylo, abych nepromáchl nebo mi neodskočil puk. A to se povedlo!“ radoval se Daniel Gazda ze své jedenácté branky v letošním ročníku nejvyšší soutěže.

„Nikdy před tím se mi takový závěr nevydařil. Celkově je to pro mě těžké – osobně zažívám nejlepší sezonu, pořád je to ale týmový sport."

Posila Fastavu Hloušek: Hodně hráčů ve Zlíně ožilo. Doporučil mi ho i Hoftych

Berani po výhře nad Kladnem 7 kol před koncem ztrácí na Rytíře 14 bodů. Gazda však tabulku nejvyšší soutěže už delší čas nesleduje. „Abych řekl pravdu, tak jsem se na ní naposledy díval v prosinci. Není to příjemné, zasahuje do osobního života. Doma se na to snažím nemyslet, je to ubíjející," uzavírá 24letý obránce.

Ševci v neděli doma od 15.30 hodin vyzvou Olomouc.