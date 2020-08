„Bylo tam hodně přečíslení, což jsem úplně nečekal. Ani mě nenapadalo, že vstřelí první branku. Bohužel ji dali. Poté jsme trochu přestali hrát. Do třetí třetiny jsme nastoupili jako tým,“ těšilo Michala Kořénka.

Přerov se momentálně nachází o jednu soutěž níže. Zlínští přesto před začátkem druhého střetnutí ve skupině tušili, že v průběhu úterního večera vyzvou kvalitní mužstvo.

Vždyť v pátém zápase skupiny přetlačilo Třinec 3:2 po prodloužení.

„Očekávali jsme, že to bude velký boj. Dvě třetiny jsme nedokázali vstřelit branku. Byla to přetahovaná, bohužel jsme tahali za kratší konec. O přestávce jsme si něco řekli, začali hrát naší hru a nakonec se nám podařilo postoupit,“ oplýval radostí mladý brankář.

Síla prvoligového mužstva především spočívala v nátlakové hře.

„Snaží se hodně střílet a clonit před brankou, což je jejich největší síla. Rozhodně se můžou pyšnit velkým týmem,“ vyzdvihl soupeře.

Po zápase na ledě třineckých Ocelářů se Michal Kořének v závěrečném zápase skupiny D objevil ve druhém utkání Generali Česká Cup.

„Pokouším se užít si každý zápas, který chytám. Ve Zlíně jsem vyrůstal a jsem tady doma,“ uvedl dvacetiletý talent.

Také Kořének musel během poháru nastupovat před menším počtem diváků.

„Mrzí nás to hodně. Bohužel netušíme, jak to bude v sezoně. Chtěli bychom, aby nám fanoušky pustili na stadion. Vytváří výbornou atmosféru a jsou našim šestým hráčem,“ vychválil obecenstvo brankář, který na jaře prodloužil s klubem smlouvu do následujícího léta.

Společně se svými spoluhráči nyní hodlá uspět v poháru.

„Našim hlavním cílem bylo čtvrtfinále. Bohužel to vyšlo až v posledním zápase. Věděli jsme, že musíme. Nakonec se nám to podařilo. Pokusíme se projít co nejdále,“ dodal Kořének.

RADEK ŠTOHL