Ševce podržel krátce poté, co se dostali do vedení 2:1. Předvedl se také v závěrečné třetině za stavu 3:2 „Nejhorší byla druhá desetiminutovka třetí třetiny, bylo to o jedinou branku,“ přiznal Huf. „Jakmile jsme dali čtvrtý uklidňující gól, tak jsme věděli, že to dotáhneme do vítězného konce,“ nepochyboval už o zisku třech bodů.

Rozhodně zažil zápasy, ve kterých byl v častější permanenci. Proti Drakům přesto se svými parťáky nejednou musel řešit situace, které zaváněly gólem.

„Osobně to pro mě byl těžký zápas – Šumperk měl nevyzpytatelné situace, občas nám v obranném pásmu dost zatopil. Společně s kluky jsme ale tyto chvíle zvládli, ubránili. Věřím, že nás tento zápas nakopne,“ přeje si borec s číslem 57 na dresu.

OBRAZEM: I s Hufem v zádech. Berani slaví první výhru v Chance lize

Berani by nakopnout potřebovali. Do herní pohody ještě něco zbývá. „Náš výkon optimální nebyl. Začali jsme tam, kde jsme skončili ve Zlíně. Celý zápas na nás ležela „deka“. Bojovností a důsledností jsme urvali tři body,“ ohlédl se za výhrou první asistent trenéra Zlína Juraj Jurík.

Příští týden čekají na ševce dva soutěžní duely druhé nejvyšší soutěže. První se odehraje ve středu od 17.30 hodin v Jindřichově Hradci, kde svůj azyl má vítěz loňského ročníku Chance ligy Dukla Jihlava. „Na utkání se musíme dobře připravit, bude to těžký duel. Jihlava má taky velké ambice. Budeme bojovat,“ uzavírá gólman Beranů Daniel Huf.