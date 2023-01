„Měli jsme dobrý vstup do utkání – dobře jsme se pohybovali, udrželi se na puku. Paradoxně nám uškodily přesilovky, vypadli jsme z tempa. Ve druhé třetině nám pomohl brzký důležitý gól. Zápas se pak vyvíjel v naší režii, vůbec to nebylo špatné. Jsme rádi, že se prosadila i lajna s Tondou Honejskem a Petrem Mrázkem," ohlédl se za úspěšným duelem asistent trenéra Beranů Oldřich Horák.

Ševcům se vydařil nástup do zápasu, díky aktivní hře se už ve 4. minutě dostali do vedení. Do poloviny třetiny jim tempo vydrželo, hra se následně postupně vyrovnávala.

Domácí stejně jako v mnoha letošních zápasech zahazovali velké šance, neprosadili se Kindl nebo Hejcman. Co se domácím nepodařilo v početních převahách, to v jediné přesilové hře dokázali hosté, ve 33. minutě vyrovnal velezkušený Skořepa. Stačilo však pouhých 51 vteřin a Berani vedli podruhé, skvělou přihrávku Kratochvíla zužitkoval Sedláka.

Další branky padaly až v závěrečné části. Na 3:1 nejprve po přihrávce Honejska navýšil Mrázek, o necelé čtyři minuty si své role vyměnili, po třech týdnech se trefil i Honejsek.

Zlínští hokejisté v pondělí zajíždí na led Vsetína. Rivala se pokusí

Chance liga, 42. kolo

PSG Berani Zlín – HC Dukla Jihlava 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 4. Kratochvíl (Kindl, Z. Sedlák), 34. Z. Sedlák (Kratochvíl), 52. Mrázek (Honejsek), 56. Honejsek (Mrázek) – 33. Skořepa (Dundáček, Bilčík). Střely na branku: 29:25. Vyloučení: 2:7. Využití: 0:1. Diváci: 2 159. Rozhodčí: Cabák, Šudoma – Maštalíř, Roischel

PSG Berani Zlín: Huf (Honzík) – Gazda, Husa, Suhrada, Zbořil, M. Novotný, Talafa, Riedl – Kratochvíl, Kindl, Z. Sedlák – Kubiš (C), Honejsek, Mrázek – Köhler (A), Gago, P. Sedláček – Heš, Hejcman, Pospíšil.

HC Dukla Jihlava: Beran (Chaloupek) – Bilčík, Chvátal, D. Kolář, Kachyňa, Dundáček, F. Kočí, Haman – Čachotský, Skořepa, T. Havránek – Harkabus, Menšík, Karabáček – Meluzin, Pořízek, Chlubna – Cachnín, Juda, V. Brož.