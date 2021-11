„Byl to bezkonkurenčně nejlepší zápas sezony. Až na posledních pět minut jsme od začátku do konce byli lepší. Závěrečné drama bylo dáno tím, že jsme dlouho nevyhráli, samozřejmě tak byla menší obava výsledek,“ prohlásil po zápase útočník Beranů Antonín Honejsek.

Svěřenci Luboše Jenáčka si v průběhu zápasu vytvořili další slibné příležitosti, čtvrtou branku však už nepřidali. „Měli jsme nasypat i více gólů, některé situace jsme přehrávali. Konkrétně já. Jeden gól byl na druhou stranu šťastný,“ poukazuje Honejsek na trefu ze druhé třetiny.

Domácí se do vedení dostali v 8. minutě díky Vopelkovi, v prostředním dějství vedení navýšili Sedláček a Gazda. Olomouc v závěrečné třetině nejprve skórovala z přesilové hry, necelé čtyři a čtvrt minuty před koncem poté snížila na rozdíl jediné branky.

Od té doby se už mockrát nepřerušovalo. Podle Honejska se však o záměr nejednalo. „Sám jsem však vnímal, že by bylo lepší, kdyby hra nebyla přerušena. Do karet nám hrál šílený led, na kterým jsme dva týdny trénovali. Věděli jsme, že se na něm dalo hrát třináct minut, sedm minut jsme to pak museli odpalovat. Bylo to horší jak na rybníku. Je to však pouze můj subjektivní pocit.“

Na obou brankách hostů se podílel Káňa, hvězdný Krejčí tentokrát zůstal bodově naprázdno. „Několikrát jsme se na sebe narazili. Říkali jsme si, abychom hráli natěsno – čím máte lepší hráče, tím méně by měli dostat prostoru. Neměli bychom se jich bát. Když jsme mu však už prostor dali, tak z toho vždy byl průšvih. Je to světový hráč, vždy něco dokáže vymyslet,“ smeká 30letý borec před bývalým hráčem NHL.

Berani večer do zápasu zasáhli téměř po čtrnácti dnech. Během reprezentační přestávky podstoupili tvrdý kondiční dril. „Pauza byla jiná. Dostali jsme větší záhul než jsem býval zvyklý, strávili jsme tady hodně času. Možná se to projevilo v zápase. Jde o to, aby to tak zůstalo. Uvidíme, jak to bude vypadat dále. Na rozdíl od předchozích zápasů jsme vyhrávali souboje, což byl největší rozdíl,“ pochvaluje si Honejsek.

Volno od soutěžních zápasů se nyní bude opakovat – hokejisté Zlína další utkání odehrají až příští čtvrtek, kdy na Zimním stadionu Luďka Čajky od 17.30 hodin přivítají Třinec. „Jsme rádi, že teď máme znovu týden volna. Opět půjdeme do těžkých tréninků, dva tři dny to bude náročné. Hodně trénujeme, abychom pak zvládli těžký program,“ zmiňuje nabité období od druhé poloviny prosince do konce základní části Tipsport extraligy.