Ševci díky hektickému závěru základní části přímo postoupili do čtvrtfinále Chance ligy! „Čekalo se dlouho, kluci to měli puštěné na telefonu, teď je to moderní,“ culil se po konci 52. kola kapitán Pavel Kubiš. „Jsme za to moc rádi, přiklonilo se k nám štěstí, které jsme potřebovali,“ uznal Kubiš.

Emoce se střídaly nejen na Zimním stadionu Luďka Čajky. Napjatá atmosféra byla také při domácím zápase Jihlavy, stejně jako ve zmíněném Sokolově.

Průběžné stavy jednotlivých zápasů navíc dost míchaly postavením klubů v live tabulce. „Informace jsem trochu měl, ke konci jsem se ptal Kotasa (Martin Kotásek). Hlavně mi záleželo na tom, jaký bude náš projev po posledním zápase,“ zmínil zkušený útočník nevydařený zápas ve Frýdku-Místku, kde ševci padli 1:3.

Velkou diskuzi během středečního večera provázel odlišný začátek utkání. Zatímco čtyři duely, včetně těch Jihlavy a Zlína, začínaly v 17.30 hodin, zbývající tři utkání byly zahájeny až o půl hodinu později.

V 18.00 hodin padlo také úvodní buly v Prostějově nebo Sokolově. „Vše je jednou poprvé, taky jsem na to nebyl zvyklý. Myslel jsem si, že poslední dvě kola se hrají ve stejný čas,“ překvapilo také třetího nejproduktivnějšího forvarda Beranů základní části Chance ligy.

Vraťme se ještě k jednomu momentu středečního zápasu. V závěru druhé třetiny se zranil útočník Petr Kratochvíl, což vás docela rozlítilo…

Kraťas dostal do oka, musel do nemocnice. Když pak vidíte to oko, o které můžete přijít, tak vás to rozčílí. Myslel jsem si, že to byl faul. U rozhodčího jsem se pak informoval, vysvětlil mi to.

Ve čtvrtfinále narazíte právě na Porubu. Co čekat od této série?

Tento mančaft se mi líbí, celou sezonu měli vyrovnanou. Mají silové mužstvo, hrají do těla. I díky tomu jsou naše zápasy docela vyhrocené. Teď jsme si to proti ní zkusili, víme, že proti nim jde hrát. Dokonce můžeme být i lepší – vyhráli jsme jak u nich, tak u nás.

Za Porubu nastupuje několik ex-zlínských hráčů, včetně jejich druhého nejproduktivnějšího hráče základní části Jakuba Šlahaře. Vnímáte to speciálně?

Hokej už hraju hodně dlouho, potkávám tak spoustu kluků, se kterými jsme hrál. Není to pro mě nic zvláštního.

První dva zápasy absolvujete venku, navíc se hraje jen na tři vítězná utkání…

Tak to bylo nalosovaný před sezonou, Poruba si vydobyla lepší postavení. S tím se pak už počítalo. Jsme rádi za šesté místo. Neřešíme, že dvakrát budeme hrát venku. Fanoušci to však mají docela blízko, je velká výhoda, že se hraje na Moravě.

Po posledním kole máte týden do dalšího utkání. Přijde vám tento čas navíc vhod?

Strašně, v mém věku je to úplná paráda! (se smíchem) Dostali jsme dva dny volna, užiju si to. A zmobilizuji síly a co nejlépe se připravím na čtvrtfinále.

Dá se během několika dní ještě něco vypilovat?

Uvidíme, co si trenéři na nás připraví, nejradši by trénovali pořád. (úsměv) Určitě se dá vyladit forma, aby to na hokejkách lepilo. Těch pár koleček k tomu patří, je potřeba se trochu zadýchat. Budou porady a taktické věci.

Má série favorita?

Před sezonou bych řekl, že určitě. Podle vývoje sezony to ale bude vyrovnané.