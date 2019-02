Tři zápasy nepodmíněně. To je trest udělený disciplinární komisí pro kapitána hokejistů Aukro Berani Zlín Ondřeje Veselého za drsný zákrok kolenem na vítkovického útočníka Rostislava Deje z úterního utkání 14. kola extraligy. Slovenský forvard včera odpoledne podstoupil vyšetření, které však podle prvních zpráv z ostravského klubu bude vážnějšího a dlouhodobějšího charakteru.

„Dohrál jsem ho, on se těsně přede mnou uvolnil a zasáhl jsem mu nohu. Mým úmyslem ho bylo čistě dohrát,“ vysvětloval Veselý svůj záměr před nebezpečným zákrokem po včerejším tréninku.

„Byl to nešťastný zákrok. Ondra chtěl jít do souboje ostře, ale úmysl soupeře zranit neměl,“ myslí si i generální manažer Zlína Martin Hosták.

„Doufejme, že Rasty bude v pořádku a nebude to mít vážnější následky,“ vzkázal šéf beranů do Vítkovic.

Zlín se však nyní musí obejít bez vůdce. Veselý teď bude třináct dnů jen trénovat. Nemůže nastoupit v pátek v Pardubicích, v neděli doma proti Liberci ani další pátek v Brně. Do hry se může vrátit nejdříve až 31. října doma s Jihlavou.

Ačkoliv zákrok z 51. minuty úterního zápasu za stavu 3:4 v neprospěch Zlína působí děsivě, právě Veselý nemá pověst záludného hráče, který by soupeře posílal do nemocnice. „Ondru všichni znají, není zákeřný,“ vykládal už po zápase na tiskovce kouč Zlína Robert Svoboda.

„Zákrok vypadá hrozivě, ale nebyl v tom úmysl,“ souhlasil i trenér Vítkovic Jakub Petr. „Nejsem takový typ,“ obhajoval se i sám Veselý.

Podle zlínského kapitána Dej věděl, že na něj najíždí.

„Byla to částečně i jeho chyba, že zrovna chtěl přede mnou uhnout a já už jsem nestačil udělat nic jiného,“ popisuje Veselý.

„Klukům jsem se omluvil za to, že to ovlivnilo celý zápas. Vidí to podobně jako já,“ je rád Veselý, že za svým vůdcem kabina stojí.

Trest na pět minut plus do konce zápasu však ve Zlíně přijali.

„V zápase to bylo posouzené správně. O tom těžko může někdo polemizovat,“ ví Hosták.

„Ale nevidím tam úmysl nebo vystrčené koleno. Ondra netrefil hráče tělem, ale setrvačností pokračoval. Po odpískání byl Dej uvolněný a střet nečekal. Mělo to větší následky, než to vypadalo. Ale víme, že je to faul, který do hokeje nepatří. Už jsme za to pykali docela obstojně,“ zmínil Hosták pětiminutovou přesilovku, ve které Vítkovice vstřelily Lvem a Květoněm dva góly na 6:3 a následně ještě Oleszem na konečných 7:3.

I sám Veselý si svůj atak prohlížel několikrát na videu.

„Samotného mě zajímalo, jak to vypadalo. Tím, že jsem mu zasáhl nohu a začal tam dělat kotouly, zákrok vypadá hrozivě. Jinak to byl ale běžný střet,“ tvrdil Veselý.

„Nechci ho odsoudit, že by tam hrál divadlo, ale kdyby spadl a zvedl se, nic z toho nebude. Tím, že se tam začal válet, vypadalo to teatrálně,“ kroutil hlavou Veselý, který navíc soupeře dohrál těsně po přerušení hry.

„Po odpískání to nebylo,“ odmítal však Veselý.

Ovšem ze záznamu je patrné, že rozhodčí hru přerušili.

„Bylo to těsně po odpískání. Ze záznamu však hvizd samozřejmě není slyšet. Proto je to o pocitu,“ souhlasil Hosták.

„Nechodí to tak, že se zapíská a hráč zmrzne v letu a může se svým pohybem něco dělat. Stejně jako když se napřáhnete a hokejka letí dolů a byť je odpískaný ofsajd, tak vystřelíte a s pohybem nejde nic dělat. To nastalo v tomto případě,“ vysvětluje šéf Zlína.

Podle Veselého však na vyhrocení zápasu mají podíl i nepřesní sudí Úlehla s Hejdukem.

„Bylo tam od nich hodně nepřesností. Jejich verdikty zápas ovlivnily. A takhle ten zápas většinou dopadne,“ mrzelo zlínského kapitána, který si v této sezoně připsal ve 14 zápasech pět bodů za dvě branky a tři asistence. Dohromady má na kontě v extralize 1 119 utkání a 495 bodů za 217 tref a 278 asistencí.

ZDŮVODNĚNÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Předseda disciplinární komise Karel Holý: „Zákrok byl veden čelně na protihráče, který byl v držení kotouče. Ve chvíli, kdy se protihráč pokusil protisměrnou kličkou vyhnout blížícímu se střetu, hráč vystrčil aktivně koleno proti směru jeho jízdy a zasáhl protihráče do pravé nohy. Ze svého postavení měl přitom o situaci dobrý přehled a musel si být vědom toho, že přenesením těžiště na pravou nohu a aktivním pohybem kolena s největší pravděpodobností dojde k zásahu protihráče s možností vážného zranění. Protihráč v důsledku střetu utkání nedokončil.“