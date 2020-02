„David hraje výborně a má letos po svém návratu nejlepší sezonu ve zlínském dresu. Předloni ho zastavilo nepříjemné zranění, ale nyní prokazuje po celý průběh sezony svou nespornou kvalitu a je pro nás velmi důležitým hráčem. Na nové smlouvě jsme se dohodli rychle a jsme velmi rádi, že pokračuje v úspěšné kariéře. Svým profesionálním přístupem k hokeji je velkým vzorem pro mladší spoluhráče,“ poznamenal kouč Zlína Robert Svoboda na adresu zadáka, který v aktuální sezoně jako devatenáctý v pořadí překonal metu 1000. zápasů v nejvyšší soutěži.

„Je to především určitý ukazatel zdraví a poté i výkonnosti. Jsem rád, že to přišlo, předloni jsem se zranil v úvodním kole a dlouho pak nehrál. Člověk se snaží svůj věk nepřipouštět, záleží hlavně na zdraví,“ ví Nosek, jenž se do Zlína vrátil po sedmi letech v létě 2017.

Letos nevynechal ani jeden extraligový zápas, zatím posbíral 20 kanadských bodů za sedm gólů a 13 přihrávek.

„Od závěru první čtvrtiny se nám začalo dařit a dostali jsme se do středu tabulky. Poté se hraje lépe a jednodušeji, než když je mužstvo pod enormním tlakem a bojuje o záchranu. V mém provedení nebyla špatná ani druhá sezona po návratu, zdraví po celý průběh drželo. Škoda jen první sezony, ale i to k hokeji patří,“ zmínil nejproduktivnější obránce Zlína své zranění ramene a operaci, která ho vyřadila na dva měsíce ze hry.

Vrátil se a nyní je jisté, že tahle kariéra ještě nekončí.

Kdo už také prodloužil smlouvu?

David Nosek (na rok do dubna 2021)

Tomáš Žižka (na rok do dubna 2021)

Matyáš Hamrlík (uplatněna roční opce do dubna 2021)

Jan Dufek (uplatněna roční opce do dubna 2021)

Tomáš Fořt (na 4 sezony s klauzulí platnou od průběhu sezony 2021/2022)

Jiří Ondráček a Pavel Kubiš (nespecifikované víceleté kontrakty od února 2019)