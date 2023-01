„Sešla se dobrá parta, kvalitní ročník, jenž má velkou možnost udělat úspěch. A ten zaručen není. Našlápnuto ale má parádně, může po dlouhých letech udělat velký výsledek, díru do světa,“ vnímá jinak opatrný zlínský kouč, jenž mimo jiných úspěšně vedl extraligové týmy Brna, Olomouce či Karlových Varů.

Třebaže neviděl všechny zápasy národního týmu 20letých, nejen poslední výkony jej více než potěšily. „Mančaft je fyzicky, bruslařsky a herně vyspělý, mezi top týmy není náhodou. K tomu, aby ale dosáhl na vrchol, je někdy potřeba i štěstí a další faktory: momentální forma, výkon gólmanů, přesilovky a v neposlední řadě psychika,“ vyjmenoval bývalý úspěšný hokejista, trenér, ale i funkcionář. „Výsledky a hra nasvědčují, že šance na úspěch je opravdu jedna z největších za poslední roky. Tak kvalitní dvacítku jsme už dlouho neměli, sešlo se tady opravdu hodně věcí,“ pochvaluje si současný stav Venera.

Kvalitnímu českému výběru nalil potřebné sebevědomí a respekt u soupeřů hned úvodní skalp Kanady. „Zatím náš nejlepší zápas. Výhra tým utvrdila, že má sílu, získal oprávněně sebevědomí. I díky kolektivnímu výkonu. Popravdě všechny hráče do detailu neznám, hodně je to posbírané ze zámořských univerzit. Každopádně velký klid a jistotu dává nároďáku skvělý gólman Suchánek. Je to brankář mého gusta – žádné zbytečné pohyby, vždy je na místě,“ poukázal zlínský kouč „na penzi“.

I přes poslední nepřesvědčivé výsledky českých mládežnických celků Venera nepatří do zástupu odborníků, kteří tvrdí, že je český hokej v krizi. „Někdy se to v té kritice moc přehání, nejsme na tom až tak špatně, což dokazují i další mládežnické výběry a klubové výsledky. Někdy jsme zbytečně kritičtí. Sami si hokej znehodnocujeme,“ mrzí Zdeňka Veneru.