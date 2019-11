Patří mezi nejznámější odchovance Uherského Ostrohu, vždyť to v kariéře dotáhl nejdál. Někdejší vynikající útočník Tomáš Němčický se Slovanem Bratislava získal na Slovensku mistrovský titul. Doma má i stříbro, které bral jako hráč Zlína. Sbírat medaile ale urostlý hokejista začal už jako junior v roce 1993, kdy na mistrovství světa pomohl národnímu týmu do dvaceti let k bronzu.

Někdejší vynikající útočník Tomáš Němčický patří mezi nejznámější odchovance Uherského Ostrohu. | Foto: Deník / Libor Kopl

Právě tyto úspěchy staví dnes šestačtyřicetiletý Němčický úplně nejvýš. „Kariéru hodnotím pozitivně. Určitě si nestěžuji. Beru to, jak to je. Hokejem jsem se živil do pětatřiceti let,“ připomíná rodák z Uherského Ostrohu, kde jako malý ještě na otevřeném stadionu začínal s milovaným sportem. „Bylo to zajímavé. Pamatuji si, když první třetinu sněžilo, druhou pršelo a ve třetí jsme sbíraly po ledě saze z Dyasky (firma sousedící se zimním stadionem - pozn. red.), což dnešní mládežníci už nezažijí,“ říká Němčický.