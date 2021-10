Němec: Bod jsme si mohli odvézt

Teprve podruhé v letošním ročníku Tipsport extraligy zasáhl do hokejového kolotoče. Ani přítomnost zkušeného obránce Ondřeje Němce však Beranům ve večerním zápase nepomohla. Na ledě Třince prohráli 1:2. „Měli jsme dobrý vstup do zápasu, bojovností a nasazením jsme se dokázali dostat do vedení,“ připomněl 37letý bek trefu Okála ze 17. minuty zápasu, díky čemuž ševci vůbec poprvé v probíhající sezoně otevřeli skóre.

Ondřej Němec (napravo) proti Ocelářům odehrál druhé letošní soutěžní utkání za Berany. | Foto: DEJFOTO: David Peška

Radost hostujícího mančaftu nakonec trvala do poloviny zápasu. Oceláři se vyrovnání dočkali po několika slibných příležitostech. Zkraje třetího dějství obrat dokonali. „Je to škoda. Za první třetinu jsme si bod mohli odvézt,“ smutnil zkušený borec. Domácí se vedení dočkali v čase 41:17. Jen o pár vteřin dříve přitom v útočném pásmu Beranů na ledové ploše skončil novic z Mladé Boleslavi Oscar Flynn. Rozhodčí však zůstali ledově klidní. „Verdikt sudího bych nerad komentoval, nikdy jsem to nedělal. Ani mi to nepřísluší. Ať si každý sám udělá názor. Dopadlo to, jak dopadlo,“ nechtěl Němec rozebírat spornou situaci. Berani v Třinci padli o gól. Vrátil se Němec i Vopelka Přečíst článek › Šance na vyrovnání byly, v solidních příležitostech se neprosadil Köhler, ani Flynn. Berani po bodu sahali v závěru zápasu, z tlaku však neskórovali. A to ani při power-play. „Do branky domácích měl být tlak, několikrát se nám podařilo vystřelit. Bohužel to tam nepadlo. Na jeden gól se těžko vyhrává,“ ví dobře mistr světa z roku 2010. Berani tak po večerním neúspěšném zápase dále čekají na první tříbodovou výhru sezony. Litvínov s Vítkovicemi naopak ve venkovních zápasech neztratili ani bod. „Začátek sezony samozřejmě není ideální, nechceme si to však připouštět. Každý z nás se snaží udělat to nejlepší. Věříme, že body odněkud přivezeme.“ Samotný Němec odehrál druhé letošní soutěžní utkání z deseti možných. Hned v úvodním domácím střetnutí proti Litvínovu utrpěl zranění kolena. „Zranění bych blíže nekomentoval. Přibližně dvacet dní jsem nebyl na ledě, před zápasem jsem trénoval snad dvakrát třikrát. Musím se do toho dostat zpátky, abych mužstvu byl co nejvíce prospěšný,“ má jasno. Berany opouští kapitán Fořt. Přichází duo z Mladé Boleslavi Přečíst článek › Berani v úterý od 18.00 hodin ukončí sérii čtyř venkovních zápasů v řadě, když se představí na ledě Pardubic. Další utkání poté odehrají v pátek od 17.30 hodin na Zimním stadionu Luďka Čajky proti Mladé Boleslavi. „Zápasy teď jdou rychle za sebou, není čas přemýšlet nad těmi posledními,“ uvědomuje si Ondřej Němec, který proti Ocelářům odehrál více než 18 minut.