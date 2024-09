Byla to rána přímo na komoru. Do nové sezony vstupovali sledge hokejisté Zlína už tak s četnými absencemi, v TV utkání proti Spartě Praha ale byli odhodlaní na úvod nového ligového ročníku zvítězit. Hned v 5. minutě však přišlo nemilosrdné KO. Sparťan Jan Zapletal u mantinelu fauloval Zdeňka Hábla, který z utkání odstoupil. Zlínští nakonec prohráli 1:2.

Několikanásobný vítěz ligového kanadského bodování, účastník několika paralympiád, světových šampionátů a pilíř české reprezentace Zdeněk Hábl odehrál v 1. kole jen pět minut. Ještě v průběhu utkání byl převezen do nemocnice, kde nakonec hned v týž den podstoupil operaci dvakrát zlomené nohy.

"Štve mě to, je to naprosto zbytečné zranění klíčového hráče nejen našeho klubu, ale i reprezentace. Je to smutná záležitost," komentoval situace trenér SHK LAPP ZLÍN Tomáš Sedláček.

Jeho celek sehrál s Pražany nakonec vyrovnané utkání, padl 1:2. V závěru utkání mohl vyrovnat kapitán Ligda, jenž mohl jet sám na branku, síly už ale na to pláchnout soupeřům neměl.

"Zápas byl vyrovnaný, dosti jej samozřejmě poznamenalo zranění Zdeňka Hábla. Chvíli jsme se hledali, něco jsme vytvořili… V ten moment byla hra trochu zataženější, nebyl tam takový drajv dopředu. Snažili jsme se zápas nějak zvládnout, což se na jednu stranu povedlo, výsledkově ale ne," chválil své svěřence Sedláček, který má zase o pár vrásek na čele víc.

Hvězdný Zdeněk Hábl je na dlouho mimo, otázkou je, zda-li vůbec ještě do letošního ročníku naskočí.