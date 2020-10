„Snáším to hodně těžko. Nejsem zvyklý, abych deset dní byl zavřený doma, nechodil ven nebo nemohl sportovat,“ popisuje 32letý útočník současnou situaci.

„Nemůžeme pořádně nic dělat. Jsem hodně s rodinou, dětmi. Kdybych si mohl jít zaběhat, bylo by to pochopitelně mnohem lepší,“ má jasno Ondráček.

Program mistra extraligy ze sezony 2013/2014 v posledních dnech bývá velice podobný. Až totožný.

„Většinu času trávím u playstationu a Netflixu,“ usmívá se hořce, přičemž hned zváží. „Více toho vymyslet ani nejde,“ krčí rameny.

A to ani co se týče domácího kutilství. „Toho času spíše využijí jiní spoluhráči. Nemám ani žádné domácí resty, nikdy by mě totiž nenapadlo, že deset dní budu zavřený doma,“ přiznává.

Berani se v karanténě nacházejí od uplynulého pátku, kdy některým členům kádru pozitivně vyšly testy na koronavirus. Soutěžní zápas po pauze tak nejdříve odehrají v pátek 16. října venku proti Vítkovicím.

„Až nám toto období skončí, tak budeme mít snad tři dny, abychom se na extraligu nachystali. Pro tělo to bude záběr,“ uvědomuje si zkušený útočník.

Ondráček však popírá, že by letní suchá příprava byla zcela zbytečná.

„Kondice nám ještě nějakým způsobem vydrží. Vzhledem k tomu, že člověka občas trochu pobolívá hlava nebo tělo, tak to s domácím cvičením nechce přehánět. Problém bude spíše v tom, že nejsme na ledě. Rotoped nám ho nevynahradí.“

Pro Berany vynucená pauza přišla v nejméně vhodný okamžik. Po sérii tří neúspěšných zápasů v řadě, během kterých prohráli derby s Olomoucí, na ledě pražské Sparty, a doma proti Mountfieldu HK, se na čtvrtý pokus dočkali vítězství. V Pardubicích i zásluhou výborného výkonu Libora Kašíka zvítězili 2:0.

„Začátek sezony nám nevyšel nejlépe. Po první výhře jsme si mysleli, že se do toho konečně znovu dostáváme, na místo toho jsme nyní zavřeni. Musíme se s tím smířit. Další kluby v extralize to mají naprosto stejné,“ zmiňuje případy Olomouce, Hradce Králové, Pardubic, Třince, Litvínova, Mladé Boleslavi a Liberce, které jsou kvůli výskytu koronaviru v klubu rovněž v karanténě.

Pro Jiřího Ondráčka se jedná o to větší zásah, že po zdravotních problémech z poslední doby nemusel na začátku sezony řešit další peripetie.

„Byl jsem stoprocentně zdravý. Současná situace tak alespoň pomohla klukům, kteří měli nějaké bolístky nebo se léčili po operaci,“ snažil se najít pozitivum.

„Neznám totiž sportovce, obzvláště hokejistu, že by taková doba bez hokeje někomu byla prospěšná. Být zavřený doma je postavené na hlavu,“ smutní.

Zlínský rodák v letošním extraligovém ročníku odehrál čtyři zápasy, ve kterých si připsal jeden kanadský bod za asistenci Jakubu Hermanovi, který stvrdil první vítězné utkání Beranů na ledě Pardubic. Ondráček má zároveň jeden plusový bod, zásluhou kterého v této statistice patří k nejlepším v týmu.

„Své výkony nerad hodnotím. Určitě to však z mé strany může být lepší. I kdybychom čtyřikrát vyhráli, tak je stále na čem pracovat,“ uzavírá.