Po úvodní domácí porážce ve finálové sérii hrané na dva vítězné duely už nemohou sledge hokejisté Zlína zaváhat. V odvetách na ledě Karlových Varů jim nezbývá nic jiného, než ovládnout obě víkendová klání. Sobotní druhý zápas série začíná v KV aréně v sedmnáct hodin, o den později se případně bude hrát od 16.00.

Sledge hokejisté Zlína budou o víkendu v Karlových Varech bojovat o mistrovský titul. | Foto: Petr Koval

Zlínští sledge hokejisté mají na svém kontě šest českých titulů a dvě zlata z prestižních evropských turnajů. V pěti z osmi případů však museli Zlínští otáčet nepříznivý vývoj.

Co se České ligy týče, hned ve čtyřech posledních finále. V letech 2016-2018 to bylo v zápasech ze skóre 0:1 na 2:1, z 0:1 na 3:2 a z 3:5 na 7:5. Při posledním titulu v tuzemské lize v roce 2019 ale otáčeli vývoj celé série.

Na ledě Studénky prohráli 1:2, pak ji ale doma přemohli dvakrát 5:0. Otočit se jim povedlo také finále evropského turnaje LAPP Cup 2018, Zlín v boji o zlato porazil italský tým 3:2 v nájezdech, přestože prohrával 0:2.

Na obrat série by Moravané rádi navázali i nyní, neboť karlovarští Žraloci vedou v sérii hrané na dvě vítězná utkání 1:0, když tým z lázeňského města opanoval úvodní finálový duel poměrem 6:2. Nedá se říct, že by Zlínští byli horším týmem, soupeř jim však udělil lekci z produktivity.

„Minulý zápas odhalil naše slabiny v neproměňování šancí. Mysleli jsme, že jsme to prolomili těmi dobrými zápasy v závěru základní části a na začátku play off, ale proti Karlovým Varům nám to tam nepadalo. Šance jsme měli, ale nedokázali jsme je proměnit," glosoval smolný duel kapitán SHK LAPP ZLÍN Marian Ligda.

Naopak Žraloci spoléhali na rychlé protiútoky, ze kterých vstřelili většinu svých branek.

„Musíme být poctivější v obraně a efektivnější v zakončení. Pro výhru uděláme všechno, kluci jsou nabuzení," cítí víru ve svém týmu Ligda.

Moravané dělají pro dramatizaci série maximum a na těžké zápasy v Karlových Varech se poctivě připravují. Před dalekou cestou až k německým hranicím si nejprve dají ve čtvrtek trénink a v pátek vyrazí na cestu.

„V sobotu pak máme přes den týmový program, oběd a večer zápas. Uděláme všechno pro to, abychom uspěli a zahráli si ještě v neděli. Dopředu nás žene touha po výsledku, který chceme, aby se podařil," dodává kapitán.