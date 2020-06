„Su rád, kam jsem to dotáhl. Nemám se za co stydět,“ vykládal Hamrlík na jaře 2013, když po prohraném sedmém finále s Plzní ukončil aktivní kariéru, kterou si nyní můžete připomenout prostřednictvím unikátní fotogalerie Deníku.

„Mám za sebou dvě kariéry. Jednu jsem začínal v 16 letech tady ve Zlíně a druhou po zápalu mozkových blan,“ připomněl Hamrlík své těžké chvíle v první polovině devadesátých let.

„Když jsem se vrátil z pražské nemocnice, neuměl jsem bruslit. Začínal jsem znovu, učil jsem se koordinaci pohybu. Když si vzpomenu na lidi, kteří byli se mnou tehdy na pokoji a byli na půlku těla ochrnutí, dopadl jsem dobře. Su na to hrdý a nic bych neměnil. Ani mi nic nechybí,“ poznamenal vděčný vypravěč vtípků i legendárních historek, jenž je dnes asistentem trenéra Svobody u áčka Zlína.

„On je hokejový zázrak,“ vystihl někdejší generální manažer Zlína Bohumil Kožela, který byl u toho, když Hamrlík začínal po nemoci bruslit.

„Tehdy na mě zavolal můj bratr se slovy, pojď se podívat, Martin zase začíná bruslit. Když jsem ho po nemoci viděl, jak se plížil kolem mantinelu a držel se o něj, aby se znova naučil bruslit, říkal jsem si, že to bude těžké, aby se dostal do ligy,“ přiznal Kožela, sám někdejší obránce a společně s Hamrlíkem legenda klubu, jejichž dres nechybí pod stropem Zimního stadionu Luďka Čajky.

„A poté přišel velký šok, co všem divákům vystavil. Několik sezon byl absolutně nejlepší obránce v kanadském bodování v extralize. Co víc k tomu chcete dodat? Hokejový génius, nadaný a bohem políbený obránce, který měl tak šikovné ruce jako málokdo,“ dodal Kožela.

Spoustu vítězných bitev odehrál i společně s Petrem Čajánkem.

„Co slovo, to perla. Příběh Martina je naprosto neuvěřitelný. Už než odcházel do Ameriky, byl výborný hokejista. A to, z čeho se dokázal dostat a čeho ve své kariéře dosáhl, je neskutečný příběh,“ líčil třeba Petr Čajánek na adresu populárního „Larryho“.

„Larry je druhé rádio. Ten když spustí, nejde zastavit. Když vypráví své historky a připomínky, byla ho a je dodnes plná kabina. Zastavil se, až šel domů. (směje se) A to dělá dodnes. Nezměnil se. Je oblíbený, v pohodě. Má správné názory na hokej. To co předváděl on, se snaží předávat druhým. U některých to funguje,“ všiml si někdejší výtečný bek, jedna z klubových legend a dlouholetý kustod Miloslav Sedlák.

Vizitka Martina Hamrlíka

Narozen: 6. 5. 1973 ve Zlíně. Přezdívka: Larry.

Kariéra: Zlín (90/91), Ottawa 67's (92/93, OHL), Springfield Indians (92/93, AHL), Peoria Rivermen (93-96, IHL), Springfield Indians (93/94, AHL), Long Beach Ice Dogs (96/97, IHL), Orlando Solar Bears 96/97, IHL), Zlín (9713).

Největší úspěchy: mistr extraligy (03/04, Zlín), 3x vicemistr extraligy (98/99, 04/05, 12/13 Zlín), bronz (01/02, Zlín), mistr MEJ 18 (1991), bronz MEJ ČSFR 18 (1990), bronz MSJ ČSFR 20 (1991).

Trenérské úspěchy: mistr extraligy (13/14, Zlín).

Zájmy: tenis, filmy.

První zápas v extralize: 35. kolo: 12. ledna 1990 Zlín - Litvínov 3:3

První gól v extralize: dohrávka 34. kola: 16.2. 1990 Zlín - Kladno 5:5

Poslední zápas v extralize: 7. zápas finále extraligy 21.4.2013 Zlín Plzeň 3:4 v prodloužení

Poslední gól v extralize: 3. zápas finále extraligy 13.4.2013 Plzeň Zlín 0:3.