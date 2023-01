„Mužstvo mají měsíc pod sebou, mají ho připravené. Jde to nahoru, což je pozitivní. Kluci hrají dobře. Zlín musíme posunout dál. Uděláme pro to maximum,“ říká důrazně bývalý útočník.

Kdo se v sobotu občas podíval na střídačku Zlína, chvílemi se nestačil divit.

Sedlák neustále pobíhal hráčům za zády, často je povzbuzoval, hecoval. Negativní věci byste ten večer u něj těžko pohledali. „Nemyslím si, že bych to nějak ovlivnil. Jestli jsem jakkoliv pomohl, tak jsem pouze rád. Kluci jsou sami v hlavách nastaveni, nechtěl bych to strhávat na sebe,“ zůstává při zemi dvojnásobný vicemistr české extraligy.

Proti Frýdku-Místku jste si moc nevydechl, že?

Nerad prohrávám! Měl jsem to tak i jako hráč. Navenek možná působím klidně, jak se ale hodí buly, tak to je ve mně. Ať jsem na střídačce nebo hraji za staré pány, tak chci vyhrát! Klukům takto hodlám pomoci.

Od prvního buly jste tedy toho už moc nevnímal?

Začalo se, měl jsem okno a pak skončil zápas. (se smíchem) Milošovi s Oldou tato aktivita nevadí, takto jsme se naopak domluvili. Mají prostor na vedení a tempo hry nebo samotné střídání.

Jaká je tedy vaše konkrétní role na střídačce?

Jelikož nestřídám útočníky ani beky, tak mám prostor hráčům ukázat nějaký malý detail nebo je pochválit a povzbudit do dalšího střídání. Jsou to maličkosti. Hráči brzy ztratí pojem, co se stalo na ledě. V tomto mám volnější ruce. Celý trenérský štáb pracuje dobře. Jde o to, abychom se posunuli dál.

V sobotu za Berany debutoval Petr Kratochvíl, který přišel z Komety Brno výměnou za Jiřího Ondráčka. Proč jste o něj tolik usilovali?

Sám jste to už mohl vidět v zápase – je to rychlý hbitý útočník, skvěle zvládá změny směru. Navíc hrál s Kindlem (Denis Kindl) v Šumperku. Je to mladý kluk, může tady vše rozproudit. Chceme dávat šanci mladým hráčům, tímto směrem bychom se rádi ubírali.

Výborný je i do kabiny, že?

Je to veselá povaha, Brňáci jsou všichni veselí. (úsměv) Zapadl velice dobře.

Hodláte hodně sázet na jeho osvědčenou spolupráci s Denisem Kindlem?

To je otázka na Miloše – vybírá si hráče, jako hlavní trenér rozhoduje o sestavě.

Lajnu s Kratochvílem a Kindlem skvěle doplňoval váš syn Zdeněk. Jak jste vaše působení u A-týmu zohledňoval směrem k němu?

Ve světě je to zcela běžné. Zdeněk byl sedm let venku, zažíval tam jiné trenéry, má svoji hlavu. Prosadil se, byl nejlepší střelec v různých soutěžích. Nyní je to řadový hráč Zlína, musí respektovat rozhodnutí vedení i nás. Nic jiného mu nezbývá.

Jak reagoval na váš příchod k „A“?

Ve čtvrtek jsem poprvé přišel na trénink. Byl překvapený, že tam jsem. Teď říká, že mě vidí pořád. (úsměv)

Jak říkáte, v zahraničí často tatínkové trénují své syny. Česká nátura je ale odlišná, ne?

Je to pouze o našem nastavení. Jako Češi pořád něco za něčím hledáme a vymýšlíme. Baví nás neúspěch, jsme škarohlídi. Nechceme vidět to dobré, proč tam ten kluk je. Pokud je dobrý, tak je jedno, kdo je na střídačce. Své dítě rozhodně upřednostňovat nebudu. Celý zimák vidí, jestli hraje dobře, nebo špatně. Mužstvo to samé.

Je těžké se od všeho oprostit?

Těžké to není, ke všem hráčům přistupuji stejně. Jediný rozdíl je možná v tom, že jsem na něj ještě tvrdší než na ostatní.

Komunikujete o hokeji i mimo zimák?

Hokej jsme probírali vždy, i během jeho sedmiletého angažmá ve Finsku. Něco jsem mu řekl, pak si to sám přebral. Stejně jako tam, tak i tady má trenéry, kteří to rozeberou, ukážou mu cestu. Osobně mu můžu poradit v detailech, upřesnit, jak bych danou situaci sám řešil. Na ledě se ale vždy rozhodujete sami.

Zdeněk se vrátil do České republiky na jaře…

Pochopitelně jsem měl radost. Do Finska odcházel v 15 letech, vrátil se jako 22letý dospělý chlap, který bydlí sám. Sedm let se staral sám o sebe. Těžko mu teď budu řídit život.

Jaký vliv měla na Zdeňka finská, nejen hokejová škola?

Podepsala se na něm hodně. Naučil se řeč, musel se osamostatnit a rychle dospět. Je to vidět. Má svůj názor, ať je to v dobrém, nebo zlém. Na vše si musí přijít sám.