Bodovat se jim podařilo už v pátečním střetnutí na ledě Bruslařů, kde padli 2:3 po prodloužení. Při prohře Hanáků s Karlovými Vary před sobotním střetnutím v Liberci měli vzhledem k lepším vzájemným zápasům s Olomoucí vše ve vlastních rukách – stačilo „pouze“ vyhrát za tři body.

„Obě utkání byla hodně podobná. Probíhala v maximálním nasazení se snahou udělat co nejméně zbytečných chyb, které by nás mohly stát vítězství a tolik potřebné body do tabulky. Abychom si udrželi naději na účast v nadstavbě o play-off, tak jsme museli bodovat s týmy z popředí tabulky, což na všem bylo nejtěžší,“ uvědomoval si Chludil náročnost víkendových duelů.

Berani v Liberci třikrát prohrávali o gól, na 3:3 srovnávala právě mladá opora týmu. Zkraje třetí třetiny hosté využili početní převahu, zbývalo tak jediné – nedostat gól. „Za stavu 4:3 to byly nervy jako hrom, v tom je ale hokej krásný. Jelikož se do poslední minuty hrálo o postup, tak emoce a oslavy byly velké,“ usmívá se 18letý borec při vzpomínce nar radostné okamžiky.

Páteční a sobotní utkání ukázala sílu zlínského juniorského mančaftu, asistent trenéra Oldřich Horák si pochvaloval „výborný kolektivní výkon na hranici možností“. „Osobně bych řekl, že poslední dva zápasy asi byly nejlepší v celé sezoně. Od obětavosti až po herní projev,“ přitakal Lukáš Chludil.

Žádný oddych ale teď nečekejte, junioři jdou znovu brzy do akce. Po nedělním volnu a pondělním tréninku se už zítra ráno vydávají do Plzně, kde večer od 17.00 hodin zahájí nadstavbu. Do konce týdne se ještě utkají se zbývajícími mužstvy „áčkové skupiny“ Třincem a hradeckým Mountfieldem. Během měsíce odehrají hned dvanáct zápasů. „Bude se teď více cestovat. Ale těžko říct, zda to pro nás bude náročnější. Není to nic, co bychom nezvládli,“ má jasno tahoun Beranů.

Nabité hokejové období se nepromítne pouze do volného času, ale také školních povinností. Zvláště pokud vás na na jaře čeká maturita. „Budu se tam snažit chodit co nejvíc, nemůžu nic podcenit. Škola mi ale vychází vstříc,“ děkuje na dálku student Střední školy podnikatelské.

Vraťme se ale ještě na chvíli k hokeji. Zlínští junioři nezažili úspěšný vstup do sezony, v úvodních deseti zápasech bodovali jen dvakrát, připsali si pouhých pět bodů.

Následně rozjeli devítizápasovou vítěznou sérii. Od čtvrté výhry už u mužstva pobýval nový hlavní trenér Juraj Jurík, který převzal mužstvo po Luboši Jenáčka. Ten se oficiálně vyšvihl na pozici lodivoda lavičky prvního týmu Beranů. „Pan Jurík se herně snažil navázat na styl pana Jenáčka. Výsledky se následně odvíjely do aktuální formy týmu. V danou dobu už jsme navíc také měli k dispozici kompletní tým, který se nám na začátku sezony vinou nemocí a zranění postupně rozpadal.“

Samotný útočník se v průběhu sezony rovněž potýkal se zdravotními patáliemi, kvůli kterým vynechal čtyři soutěžní zápasy. Ve 34 duelech se však přesto stal nejproduktivnějším hráčem zlínského mužstva, celkově za 13 branek a 33 asistencí posbíral 46 kanadských bodů „Potýkal jsem se s nemocí a následnou čtrnáctidenní karanténou, což mi na výkonnosti moc nepřidalo. Z osobního pohledu to nebyla úplně vydařená sezona. Snad jsem alespoň trochu přispěl k dílčímu týmovému úspěchu,“ věří borec se zkušenostmi z mládežnických týmů České reprezentace.

Na konci uplynulého nesestupového ročníku se poprvé probojoval do prvního týmu Beranů, celkově si připsal šest startů. V letošní sezoně nastoupil do jednoho zápasu, ve kterém odehrál osm minut. „Přechod do juniorských zápasů mě zpočátku hodně ovlivnil. Teď však půl roku nastupuji jen za juniorku, žádnou výhodu tedy v tom už necítím,“ uzavírá útočník zlínských juniorů Lukáš Chludil.