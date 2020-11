„V bruslích to moc nedávaly. Měsíc nebyly zvyklé, mám otlačené kotníky, bolí mě chodidla. Tělo zátěž docela zvládalo. Po skončení tréninku jsem si chtěl tradičně dát něco navíc, ale musel jsem to vzdát. Nohy by to totiž po takové době nezvládly,“ připouští 28letý brankář, jednička extraligového Zlína

Brusle máte nové?

Letos jsme toho moc neodehráli, takže jsou téměř jako nové. (úsměv) Přišli mi až na začátek sezony, stihl jsem s nimi odehrát tři zápasy. Je to maličkost, kterou v úvodu sezony provází každého hráče, když má nové brusle.

Jaké to pro vás bylo po více něž měsíci si opět vyzkoušet led?

Čekal jsem to horší, po pauze vždy bývá falešná forma. Tělo se cítilo dobře, akorát nohy mě po hodině a půl začaly hodně bolet, tlačit. Bylo to nesnesitelné, musel jsem to pak už vyzout. Led celkově nebyl nic moc, vyjel jsem na něj a hned se zaryl. Je však otázka času dvou tří dnů, než pořádně vytvrdne a bude stejně kvalitní.

Během tréninku panovala nad ledem velká mlha. Šlo vůbec něco vidět?

V tomto počasí jsme na to zvyklí. Je to ještě dobrý. Když prší a bývá dusno, tak opar a mlha bývá ještě horší.

Jako brankáři máte na ledě specifikou pozici. Je návrat po takové době pro vás horší než pro hráče v poli?

Těžko říci. U mě to je tak, že si musím osahat puky. Bez ledu to bylo obrovsky dlouhé. Hodně týmů mělo výhodu, že si na led šlo alespoň zabruslit. Pro tělo, pohyb a výstroj to dělá hodně. Doufám, že se do toho dostaneme co nejrychleji zpátky.

Jak jste se během posledních týdnů udržoval?

Už od první vlny mám doma hodně nakoupených věcí. Na Stravě (běžecká aplikace – pozn. red.) mám naběháno hodně kilometrů, podstoupil jsem různé tréninky. Bylo to však už na hlavu. Trochu jsem nechápal, proč nemůžeme alespoň trénovat. Téměř všichni jsme promořeni. Různé firmy jedou normálně. Mrzelo mě, že jsme alespoň v nějakém opatření neměli možnost trénovat.

To už byste pomalu mohl běžet půl maraton…

Úplně v klidu! (s úsměvem) Celý bych pravděpodobně nedal, ani bych nechtěl. Je to velký nápor na tělo, něco jsem si o tom i načetl. Musí na to být dlouhodobý trénink, tělo si musí postupně zvyknout. Dá se to zvládnout uběhnout, ale poté by mohlo přijít nenávratné poškození kolen či kloubů.

Váš brankářský kolega Marek Schwarz trénoval tak, že na něj chodily digitální střely, Karel Veljmelka cvičil oční svaly. Měl jste také nějakou vychytávku?

Digitálně mám hodně natrénováno ve Fifě na playstationu, mám tam poskládaný dobrý tým. (směje se) O možnosti virtuální reality jsem slyšel, do budoucna si o tom zajisté přečtu více. Vím, že brankáři v NHL na tom už trénuji nějaký čas. Takové hry mám podobné – sekají se tam čtverečky, je to dobré na postřeh. Občas to také využívám.

Do extraligového kolotoče se vracíte v pondělí, o dva dny později, než polovina soupeřů. Je to pro vás výhoda?

Pro mě osobně ano, dva dny navíc jsou dobré. Nohy v bruslích si znovu zvyknou, udělají se otlaky, kde mají být. Na rozdíl od některých týmů jsme ani nejezdili na venkovní kluziště do Dobříše.

Budete začínat se Spartou Praha, která právě trénovala v Dobříši. Je to pro vás velký handicap, že jste na ledě nebyli?

Ukáže se to až v zápase. Osobně však cítím, že handicap to bude. Když se chodí na led, nohy se udržují. Tělo má paměť pohybu, není tak zničené. Je to docela velká výhoda.

Proti Spartě jste letos už nastoupili, na jejich ledě jste prohráli 0:3. Co bude potřebovat udělat jinak, aby to vyšlo?

Bude důležité se vyvarovat individuálních chyb. Poprvé jsme s nimi nehráli špatně, v extralize nejednou rozhodují maličkosti.