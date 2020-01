„Měli jsme na to, abychom tady bodovali,“ věděl autor jedné ze dvou branek Zlína Pavel Sedláček.

V 11. minutě si nejprve Honejsek nádherně obhodil soupeře, projel až k Mazancovi a neomylně zavěsil pod horní tyč. Hradec vyrovnal zásluhou kroměřížského odchovance Aleše Jergla, jenž vyzrál na Kašíka blafákem a kotouč zasunul mezi betony. Ve 26. minutě vyšachovali hradeckou až do prázdné branky na jeden dotek po ose Žižka - Kubiš a Sedláček zakončil do prázdné branky.

„Jen jsem do toho plácl. Byl to jednoduchý gól,“ poznamenal Sedláček.

Jenže Hradec Králové během sedmi minut předvedl obrat dvěma góly Pavlíka a Šaldy.

„Položilo nás, že jsme vedli a oni vždycky vyrovnali. To nás srazilo. Pak šli do vedení a my už jsme jen dotahovali,“ připomněl Sedláček, že Berani inkasovali poprvé po 13 minutách hry a gól na 2:2 po 139 vteřinách hry.

„Vždycky jsme si to nějakými drobnými chybičkami nechali utéct. Poté jsme to už těžko dotahovali,“ zalitoval útočník Zlína.

Za stavu 2:3 držel zlínské naděje výtečnými zákroky Kašík, který parádně vychytal Jergla. V čase 43:07 Smoleňák sice zlínského gólmana překonal, ovšem trenér Zlína využil trenérskou výzvu a po přezkoumání celé situace rozhodčí gól neuznali oficiálně kvůli nedovolenému bránění gólmanovi. Spíše to však vypadalo na postavení Smoleňáka v brankovišti.

Jenže ani to Zlínu nepomohlo. Naopak se musel bránit ve třech oslabeních za sebou, brankář Hradce Mazanec se v první polovině třetí třetiny vyloženě nudil, když na něj nešla jediná střela. První zásah si připsal až ve 13. minutě. Ve třetí části domácí žlutomodré přestříleli 12:3, celkově pak 32:19.

Navzdory tomu Berani mohli myslet na body.

Jenže Šlahař s Freibergsem orazítkovali jen konstrukci hradecké branky. V závěru se řítil jako tank na Mazance Okál, který však měl kotouč na dlouhou hůl a ideálně nezakončil. Domácí rozhodli až při hře bez brankáře, kdy Smoleňák vystihl zlínskou přihrávku a dovezl kotouč až do opuštěné zlínské branky.

Ačkoliv Berani po sobotním vítězství nad Spartou 4:1 sehráli druhý zápas za dva dny, na únavu si stěžovat nechtěli.

„Sil máme dost. Určitě bych to na to neházel. Nebylo to tak hrozné, cítil jsem se docela dobře a myslím, že i všichni kluci. Sil jsme měli dost,“ tvrdil Sedláček.

Berany nyní čekají dva domácí zápasy v řadě. V pátek od 17.30 hodin vyzvou Mladou Boleslav, v neděli od 17.20 hodin Karlovy Vary. „Nachystáme se na to, abychom urvali všech šest bodů,“ dodal Sedláček.

Tomáš Martinec (Mountfield HK): Pro nás je to ubojované a hodně cenné vítězství. Zápas jsme začali nemastně neslaně a první třetinu byl Zlín jasně lepší. Tam se ukázalo, v jaké hraje pohodě – měl lepší pohyb a my jsme mohli děkovat jen Marku Mazancovi, že to bylo 0:1.

Od druhé periody šel náš výkon hodně nahoru a zejména pohybem a souboji jsme se dostali zpátky do hry. Povedlo se nám dát tři góly, což bylo pro průběh rozhodující. V závěrečné části nám pomohly i přesilovky, ve kterých už jsme utkání měli rozhodnout. Ale přestože jsme se neprosadili, za výsledek jsme nakonec rádi. V závěru se k nám přiklonilo také štěstí, když Zlín natrefil tyčku.

Robert Svoboda (PSG Berani Zlín): Do utkání jsme vstoupili dobře a polovinu zápasu jsme to zvládali tak, jak jsme si představovali. Byli jsme dvakrát ve vedení, ale když domácí v půlce duelu skórovali, výrazně zlepšili hru.

Pomohly jim přesilovky, ve kterých si vytvořili tlak, jenž nás stál spoustu sil a po sobotním utkání se to trošku projevilo. Už jsme neměli takový drajv, nicméně si myslím, že bod jsme si mohli odvézt, ať už to byla Šlahařova tyčka na konci nebo brejková záležitost Okála. Ale nedá se nic dělat, odešli jsme poraženi.

HRADEC KRÁLOVÉ - PSG BERANI ZLÍN 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 24. Jergl (Dragoun, Miškář), 28. R. Pavlík, 36. Šalda (F. Pavlík), 60. Smoleňák (M. Chalupa) – 11. Honejsek (Šlahař, Okál), 26. P. Sedláček (Kubiš, Žižka). Rozhodčí: Bejček, Jeřábek – Komárek, Rampír.

Mountfield HK: Mazanec (Š. Lukeš) – Eklund, Nedomlel (A), Cibulskis, Čáp, Šalda, F. Pavlík (A), Rosandić – M. Chalupa, Cingel, Smoleňák (C) – R. Pavlík, Lev, Klíma – Perret, Koukal, Žejdl – Miškář, Dragoun, Jergl.

PSG Berani Zlín: Kašík (Huf) – Žižka (C), Nosek (A), Freibergs, Ferenc, M. Novotný, Řezníček, Hamrlík – Herman, Fořt, Claireaux – Okál, Honejsek, Šlahař – Köhler, Fryšara, Dufek – Kubiš (A), P. Sedláček, J. Ondráček.