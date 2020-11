„Do utkání jsme nevstoupili dobře, dostali jsme poměrně rychlé dva góly,“ připomněl kapitán týmu Tomáš Žižka první dvě trefy domácích, které se dostavily do osmé minuty.

Svěřenci Roberta Svobody během následujících 58 vteřin dokázali snížit na rozdíl jediné branky.

„I přes výsledek 1:2 jsme úvodní třetinu herně nezvládli,“ mrzelo zkušeného obránce. Za tento stav vděčil rovněž talentovanému brankáři.

„V utkání nás podržel Hufinho (Daniel Huf – pozn. red.),“ pochválil mladého gólmana, který odchytal druhý letošní extraligový zápas.

Podle vyjádření Žižky se v duelu projevila velká síla Třince, který dominoval ve střelách na branku (41:19).

„Měli lepší pohyb. V určitých pasážích nás přehrávali, moc jsme nestíhali,“ uznal 41letý zadák.

„Byli silní na puku. Některé pasáže od nás nebyly špatné, bohužel nastalo hodně ztrát kolem modré čáry, z čehož plynuly brejky a také branky,“ smutnil Žižka.

S kapitánem týmu souhlasil také Daniel Huf.

„Vypracovali si více šancí, chvílemi nás přebruslili. Měli rovněž větší počet přesilových her, což se projevilo na silách týmu,“ poukázal na čtyři oslabení Beranů v závěrečném dějství.

Docela kvapík

Pro hokejisty Zlína se na ledě Třince jednalo už o čtvrtý zápas během sedmi dní.

„Je to docela kvapík. Před obnovením extraligy jsme na ledě měli pouze týden na to, abychom se dostali do kondice. Nyní ji získáváme s počtem odehraných utkání. V tomto období nelze ani nic pořádně natrénovat. Důležité je, abychom se nešťourali ve výsledcích,“ upozorňuje zkušený Tomáš Žižka.

Utkání v Třinci pro něj mělo velmi specifickou příchuť. Na severu Moravy totiž nastoupil k 1100. zápasu v nejvyšší soutěži. Své první střetnutí přitom odehrál na stejném místě.

„Pamatuji si na to, že jsme s Karlem Rachůnkem snad dvakrát naskočili na led a padly tři góly. Hned jsme šli zpátky na bidla,“ směje se při vzpomínce na svůj úvodní extraligový duel.

Nyní se však už plně musí koncentrovat na následující utkání. Svěřence Roberta Svobody totiž už zítra od 15.30 hodin na státní svátek čeká zápas na ledě Litvínova, který se od posledního soupeře Beranů nachází více než 500 km daleko.

„Síly nám pochopitelně vezme také samotné cestování. Teď především půjde o to, aby se nikdo nezranil nebo nepřetížil. Je to náročná situace, všechny týmy to však mají stejné,“ dodává Tomáš Žižka.