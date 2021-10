Zatímco hosté v přesilovkách nezářili, Dynamo zužitkovalo hned tři početní výhody. Poprvé se tak uskutečnilo na konci jedenácté minuty, kdy se premiérovou trefou v sezoně prezentoval Adam Musil. 24letý centr v průběhu zápasu přidal další dvě branky. „Pardubice odehrály výborné přesilovky. Poté jsme už na ně vůbec nenašli odpověď. Bylo vidět, že se dostaly do pohody a hrály, co chtěly," uzavřel 48letý trenér.

Hokejisté Zlína ani po trefě Köhlera nepolevili, vytvořili si další příležitosti ke skórování a potenciálnímu navýšení vedení na 2:0. „Možná jsme mohli jít i do vyššího vedení," uvědomuje si někdejší bývalý obránce, který ze střídačky sledoval výborné počínání domácího brankáře Frodla.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.