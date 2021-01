Jaké to bylo na střídačce proti Liberci?

Byla děsná zima. (se smíchem) Pak nás to samozřejmě zahřálo. Jsme rádi, že s takovým soupeřem jsme získali dva body. V úvodu si soupeř i díky přesilovce vytvořil tlak, který jsme přečkali. Nakonec jsme jako první dali gól, což nás povzbudilo. Poté zase jedna z našich hrubých chyb zápas změnila, byli jsme dole, naštěstí se to podařilo otočit. Remíza je spravedlivá, měli jsme štěstí v nájezdech. Pro nás je to velké psychické povzbuzení. I přes to, že jsme ztratili dva hráče.

Už máte podrobnější informace o Jakubu Šlahařovi a Antonínu Honejskovi?

Zatím nic bližšího. Jeli na vyšetření, něco budeme vědět zítra. Máme kam sáhnout, protože tým je zdravotně v pořádku. Budeme schopni je nahradit.

Proti Liberci jste v letošní sezoně vyhráli také ve druhém zápase…

Je to spíše shoda náhod. Nevybíráme si, na koho umíme či neumíme, to ani nejde. Jsme rádi, že jsme s nimi body uhráli. Pro nás jsou velice důležité, zvláště po minulých ztrátách, které nemusely být tolik výrazné.