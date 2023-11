Rychle jste vedli 2:0, Prostějov však brzy snížil. Zbrzdilo vás to?

Vedení jsme určitě mohli udržet trochu déle, zápas se mohl vyvíjet jinak. Prostějov se tím rychle vrátil do utkání, bojovalo se až do konce. V závěru to byly nervy, jeden zápas jsme už v posledních sekundách ztratili. Klukům jsem ovšem věřil.

Hostům jste dovolili srovnat dvakrát, ve druhé třetině to bylo 3:3.

Padalo hodně gólů, byl to záživný zápas jak pro nás, tak diváky. Párkrát jsme sice ztratili vedení, je však pozitivní, že jsme se do toho vždy vrátili, že jsme si našli cestu k vítězství. Zaslouženě jsme to zvládli.

OBRAZEM: Berani nasázeli Prostějovu pět gólů a zvítězili potřetí v řadě!

V pondělí jste se trefil poprvé za Berany, o dva dny později znovu. Dostáváte se do větší pohody?

První gól do prázdné branky mi hodně pomohl. Proti Prostějovu jsem se už cítil lépe, spadl ze mě balvan. Samozřejmě to však mohlo přijít dřív. Každopádně jsem rád, že trenéři ve mě neztratili důvěru. Doufám, že to týmu vrátím.

Fanoušci by od vás očekávali více. Vidíte to stejně?

Větší přínos očekávám i od sebe, někdy to tak bohužel bývá. Pak záleží na tom, jak se s tím hráč vypořádá. Když to nejde, je důležité, aby hrál dobře do obrany a ještě víc pracoval pro tým. Takové jsem dostal i informace od trenérů. Jsem rád, že už to konečně přišlo. Bude to uvolněnější.

Čím může být způsobený váš pomalejší rozjezd?

Hledal jsem spoustu důvodů, proč tomu tak je. Každopádně mi to nešlo, nelepilo to. Nemá však cenu se tím už zaobírat. Odlepil jsem se od toho, jdu dál.

Leška o Finech i produktivitě: Všichni se postupně rozestřílí!

Máte v týmu i jinou roli, než byste si představoval?

Začínal jsem jako ofenzivní hráč, postupem času jsem spadl do defenzivnější role, na černou práci. Vůbec mi to nevadilo, byl jsem součástí týmu. Vždy jsem byl rád, když se zápas uhrál a vyhrálo se.

Kádr je v letošní sezoně širší, do sestavy se už například nedostal Roman Vlach. Bál jste se stejného osudu?

Určitě jsem to měl v hlavě, víc jsem se však tím nezaobíral. Je to věc trenérů. Máme to postavené tak, že letos je tady více hráčů. Když se někomu zápas nepodaří a prohraje se, tak se to protočí. V kabině jsme si říkali, že tak to prostě je, že to nesmíme brát špatně. Je to pro nás konkurence a motivace, abychom odváděli dobrou práci.

V kádru jsou čtyři hráči z Finska, kde jste v posledních dvou letech působil. Pro vás je to plus, že?

Když poslouchám kabinu, tak se cítím, jako bych z Finska nikdy neodešel. (cítím) Kluci jsou vážně super, všichni mají dobrou povahu. Je příjemné si popovídat, jak vidí naši zemi, a jak jsem naopak viděl Finsko. Věřím, že nám při naší cestě pomůžou.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Sehrál jste v jejich příchodech nějakou roli? Ptali se vás trenéři na ně?

V tomto jsem vůbec neměl prsty.

Už v sobotu hrajete v Kolíně. Jak bude důležité potvrdit poslední výsledky?

Vyhráli jsme tři zápasy v řadě, což je super. V sobotu nás navíc čeká poslední duel před reprezentační přestávkou. Bude důležité zvládnout i toto utkání a pak v pauze nepolevit, ale naopak dobře potrénovat, abychom byli připraveni na další zápasy a šli krůček po krůčku. Máme na to, abychom vyhrávali většinu utkání a soupeře poráželi. Teď jsme sice měli trochu krizové období, nešlo nám to. Je však dobře, že to nervalo příliš dlouho. Dostali jsme se z toho. Zkusíme to natáhnout.

Jak se osobně těšíte na reprezentační přestávku?

Bude fajn si odpočinout, minimálně psychicky. Měli jsme velice náročné léto, příprava nebyla jednoduchá. Čeká nás první delší pauza, a i když tam toho moc volna nemáme, tak alespoň něco. Pomůže nám to, do dalších zápasu určitě budeme mít větší chuť.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Zdroj: Deník/Radek Štohl