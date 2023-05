Werbika táhlo zahraniční, vybral Berany. Návrat byl nečekaný, přiznává

Na Zlín nezanevřel ani po jeho odchodu. Stále ho sledoval. Jeden ze dvou navrátivších odchovanců Beranů Nicolas Werbik v průběhu loňské sezony pozoroval neúspěšný pokus ševců o návrat do Tipsport extraligy. „Zápasy jsem sledoval v průběhu sezony, ne pouze play-off. Bohužel to nevyšlo. Snad to vyjde v příští sezoně!“ přeje si 25letý útočník.

Hokejový útočník Nicolas Werbik posílí v nadcházející sezoně prvoligové Berany Zlín. | Video: Břenek Martin