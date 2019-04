„Je to přemýšlivý, zkušený trenér s velkou řadou úspěchů, což naposledy dokázal ve slovenské Nitře. Jeho představa hraní hokeje se příliš neliší od našeho současného pojetí.

To znamená velký pohyb, aktivní napadání, nedat soupeři prostor. Každopádně náš současný trend chceme udržet, být aktivní, hrát moderní hokej a posunout se v konečném umístění ještě o krůček výše,“ poznamenal generální manažer a jednatel PSG Berani Zlín Martin Hosták, kerý se s novým koučem dohodl na dvouleté smlouvě do 30. dubna 2021. Asistentem zůstává Martin Hamrlík, trenérem brankářů Richard Hrazdira.

Platný kontrakt přitom Stavjaňovi běžel i v Nitře. „Navzdory platné smlouvě jsme trenérovi nebránili odejít. Dostal nabídku z rodného města a určitě jde o posun v jeho kariéře. Za odvedenou práci mu děkujeme a přejeme hodně štěstí v novém působišti," uvedl prezident Nitry Miroslav Kováčik.

Někdejší výtečný reprezentační obránce a dvojnásobný mistr světa z let 1985 a 1996, strávil v Nitře s přestávkami celkem šest sezon. V každé z nich klub získal medaili. Dvakrát v letech 2016 a letos mužstvo dovedl až do finále, kde Nitra podlehla Banské Bystrici.

Berany vedl Stavjaňa už v letech 1999 a 2001 a také v sezoně 2002/2003. O rok později, kdy Zlín získal premiérový mistrovský titul, byl sportovním manažerem.

V Česku naposledy Stavjaňa vedl v sezoně 2017/18 prvoligové České Budějovice. V extralize kromě Baťova města působil i v Třinci a Karlových Varech.

Nyní se vrací zpět domů, kde se na střídačku postaví po Robertu Svobodovi, který Zlín dovedl dvakrát do předkola play-off, kde Berany vyřadila vloni Olomouc a letos Mladá Boleslav.

„S jeho prací jsme byli spokojeni a patří mu velké poděkování za to, co s týmem dokázal. Mužstvo pod jeho vedení dvakrát postoupilo do vyřazovacích bojů v play off. Na druhou stranu jsem názoru, že každý trenér se po určité době okouká a je potřeba dát týmu nový impuls. Po dvou a půl letech dozrál čas na změnu,“ vysvětlil Hosták.