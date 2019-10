Berani se dostávali do tempa postupně, čehož využily Karlovy Vary a ujaly se vedení v 10. minutě Koblasou. Ten využil nedůslednosti před brankou a zcela osamocený skóroval.

Ve druhé části Berani ještě zvýšili aktivitu a odstřelovali Novotného ze všech stran. Jenže karlovarský gólman odolával. Ve 26. minutě Herman nastřelil brankovou konstrukci a z protiútoku Rachůnek zvýšil vedení hostů - 0:2.

Berani však ještě do konce druhé části stačili snížit. Pět vteřin před koncem druhé třetiny navrátilec po zranění ramene Fořt propálil Novotného střelou z pravého kruhu přes obránce. Reprezentačnímu útočníkovi přitom stačilo pět minut na ledě, aby se zapsal mezi střelce.

Berani se snažili o vyrovnání i hru bez brankáře, jenže byly to Karlovy Vary, které dvěma góly Poláka a Kohouta do opuštěné branky rozhodly.

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Zápas se mi hodnotí velmi dobře. Věděli jsme, že Zlín posílil kvalitními hráči a má neskutečnou formu. Budil před zápasem respekt. První třetina se nám vydařila, vstřelená branka nám přidala klid. Bohužel ve druhé třetině jsme od našeho hokeje ustoupili a domácí měli neskutečný tlak. Z velké šance domácích, která skončila na tyči, jsme dali druhý gól. Už jsme si mysleli, že se to dohraje samo, ale dostali jsme gól do šatny. Přesto jsme si vítězství zasloužili, klobouk dolů před týmem, zaslouženě bereme tři body.“

Robert Svoboda: „Pro nás se utkání špatně nastartovalo chybou. Vary se dostaly do vedení, což na nás dolehlo. Vary jsou v pohodě, daří se jim, na hráčích to bylo vidět. Nepomohli jsme si ani přesilovkou. Jeden gól je málo. Závěrečnou power play jsme zkusili dvakrát, jelikož výsledek nehraje takovou roli, počítají se jen body. Chtěl bych tým pochválit, že tým nevypadl z role, snažil se uhrát výsledek, byla vidět bojovnost, což diváci ocenili. Pokud jde o Tomáše Fořta, jsme na něčem domluvení. Dnes nám pomohl nejen vstřelenou brankou. Uvidíme, jak to bude vypadat. Není vyloučené, že bude hrát i v úterý.“

PSG BERANI ZLÍN - KARLOVY VARY 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 40. Fořt – 10. Koblasa (Vondráček, Skuhravý), 36. T. Rachůnek (Gríger), 58. V. Polák, 59. Kohout. Rozhodčí: Šír, Horák – Kajínek, Špringl.

PSG Berani Zlín: Čiliak (Huf) – Freibergs, Ferenc, Nosek (A), Řezníček, Žižka (C), Buchta, Gazda – Kubiš (A), P. Sedláček, J. Ondráček – Köhler, Claireaux, Honejsek – Herman, Jeglič, Šlahař – Popelka, Fryšara, Fořt.

Energie Karlovy Vary: F. Novotný (Bednář) – Šenkeřík, Stříteský, Graňák (A), Plutnar, M. Rohan, Eminger, D. Mikyska – T. Rachůnek (A), Gríger, Flek – V. Polák, T. Mikúš, O. Beránek – Křemen, T. Knotek, Kohout – Koblasa, Skuhravý (C), Vondráček.