Dvě sezony po sobě vinou koronavirové pandemie liga nepoznala vítěze, ba co víc, loni zlínský klub odehrál jen tři zápasy, načež byla soutěž zastavena. Svěřence trenéra Tomáše Sedláčka tak čeká první ostré utkání od 10. října.

„Zápasy o nadcházejícím víkendu ukáží pravdu o tom, jak na tom kdo je. Teď to nikdo nemůže vědět. Roční pauza je neskutečně dlouhá a u každého hráče v každém klubu došlo k nějakému posunu, ať už výkonnostně nahoru či dolů. Dovézt nějaké body z úvodního tripu je základ. Sparta i Karlovy Vary mají ve svých kádrech nováčky, kteří však celou roční pauzu měli s reprezentací poctivou přípravu, takže mohou pro ligu naprosto neznámí hráči podat zajímavé výkony," uvědomuje si kouč Zlína.

I Sedláčkův tým musel na startu přípravy řešit individuální rozdíly. Zatímco reprezentanti, ať už Česka či Slovenska, byli v pravidelném zápřahu, ostatní hráči od loňského října poprvé trénovali až v srpnu.

Vše vnímá také kapitán mužstva a zároveň slovenského národního týmu Marian Ligda.

„Osobně necítím nějaký tréninkový deficit, spíše naopak, musím už občas i zvolnit. Spíše jsme po dobu přípravy byli takovým pomocným týmem těm, kteří tu možnost dlouhodobého tréninku neměli, aby kvůli deficitu neměli pocit, že nepatří do týmu," komentoval zkušený centr elitní formace.

Také ale jemu určitě chybí zápasová příprava, neboť ani letos neměl tým Zlína možnost mezinárodní konfrontace před startem soutěže, která dříve bývala obvyklá.

Kvůli stále vyhrocené situaci se totiž podruhé za sebou nepodařilo uspořádat mezinárodní domácí turnaj, který se hrál vždy první zářijový víkend a byl tak kvalitní generálkou na ligu.

„Vždy jsme se tam naladili na vysoké herní tempo, bylo to super. Loni jsme šli do ligy také bez tohoto turnaje a bylo to znát, přestože jsme na úvod brali všechny body," připomněl trenér Tomáš Sedláček triumf na ledě Sparty 3:2.

Stejný výsledek by dozajista šestinásobný český mistr bral i v sobotu, kdy duelem v Praze vstoupí do nové sezony. Kádr však zůstává beze změn.

Směrem ven pouze klub souhlasil se dvěma hostováními: to pokračuje ve Spartě Zdeňku Šafránkovi (prodlouženo o dvě sezony) a na rok míří do Olomouce slovenský forvard Michal Hlinka. Ten však loni šedo-černý dres neoblékl.

Soupiska SHK LAPP ZLÍN pro sezonu 2021/2022

Brankáři: Jan Matoušek, Stanislav Molek

Hráči do pole: Zdeněk Hábl, Pavel Julina (A), Slavomír Ferenčík, Martin Joppa (A), Marian Ligda (C), Dávid Korman, David Palát, David Hábl, Petr Stodůlka, Róbert Turic, Tomáš Mach, Josef Panák, Miroslav Zdražil, Pavel Šafařík, Martin Zubek, Ladislav Zicha

Realizační tým: Tomáš Sedláček (trenér), Petr Julina, Jaroslav Mikulka, Jakub Kudláč, Petr Krystýn, Marek Bis

Autor: Jakub Kudláč