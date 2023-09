ROZHOVOR/ Zlínské sledge hokejisty čekají během nadcházejícího víkendu první mistrovské zápasy nové sezony. U kormidla Moravanů se opět objeví hlavní trenér Tomáš Sedláček, jenž načne již svou čtrnáctou sezonu. Zkušený kouč mluví v rozhovoru nejen o tom, co od nového ročníku čeká.

Trenér zlínských sledge hokejistů Tomáš Sedláček na tiskové konferenci. | Foto: SHK Lapp Zlín

Zlínské sledge hokejisty brzy čekají první ostré zápasy sezony. Jaké je natěšení?

Těším se standardně, jako před každou sezonou (usmívá se) Člověk už to dělá dlouho, takže v tomto ohledu se pro mě nic nemění.

Takže už ani nepociťujete nervozitu?

Zdravá nervozita tam trošku je. Zase nás čeká nová sezona, jdeme do něčeho nového. Ale už je to trošku jiné než dřív.

V čem konkrétně jste se za ty roky změnil?

Asi hlavně v tom, že už umím lépe pracovat s emocemi. Roky přibývají, což na tom taky má svůj podíl. Člověk je zkrátka klidnější. Když to vezmu z širšího úhlu pohledu, mění se celý para hokej. Prostředí je jiné než dřív, ale o tom bychom se mohli bavit půl dne a stejně bychom se nedobrali konce.

Z pohledu týmu máte před novým ročníkem jaké ambice?

Velkohubá prohlášení ode mě nečekejte. Nemám je rád. Musíme jít krůček po krůčku, prvním cílem je dostat se do play off. Pak uvidíme co dál. Je třeba vidět, že v soutěži nás čekají kvalitní protivníci, kteří taky chtějí uspět.

S letní přípravou jste spokojený?

Ano, měli jsme týmové soustředění, které trvalo čtyři dny. Zároveň jsme měli průběžné tréninky, je to model, který máme zaběhnutý několik let a na kterém se nic nemění.

Změny v kádru proběhly?Kádr zůstává víceméně stejný. Máme jeden odchod, ale ten byl dopředu avizovaný. Jinak jsme prakticky v totožném složení ve srovnání s loňskem.

Hned v úvodu soutěže nastoupíte proti Karlovým Varům. Budete to brát jako odplatu za jarní finále?Nepřemýšlím takhle, jak už jsem říkal, začíná nová sezona, je to nový zápas, který startuje za stavu 0:0. Samozřejmě víme, že Vary jsou velmi kvalitní soupeř, totéž Sparta. My se na oba zápasy důkladně připravíme, chceme si z nich odnést body.

Sledoval jste přesuny v kádrech soupeřů?

Sledoval, některé přestupy proběhly, ale nebylo jich moc. Kádry jsou víceméně stejné. I proto, že hráčská základna není velká, koneckonců kluci se navzájem snad všichni dobře znají. Pro mě je spíš zajímavé to, jak budou jednotlivé týmy nastaveny a jakou hrou se budou prezentovat. V tomto je to pro mě jedna velká neznámá.

Když říkáte, že kádry zůstávají téměř totožné, našel jste za ty roky způsob, jak v hráčích udržet pověstný hlad? Když je někdo někde delší dobu, dovedu si představit, že jeho motivace může utrpět.

Jak už jsem říkal, hráčská základna není velká. Tým proto nemůžete pravidelně obnovovat, občas sice někdo nový vyskočí, ale není to tak, že by vám v jednu chvíli vyskočilo třeba deset hráčů. I proto kluby sahají přes hranice. Osobně věřím, že naši hráči jsou natolik zkušení, že chtějí vyhrát pokaždé, když jdou na led.

Autor: Pavel Mandát