„K dokončení transakce je potřebný souhlas stávajících společníků, Statutární město Zlín, HC Berani Zlín z.s. a PSG a.s., který může nejdříve proběhnout po jednání Zastupitelstva města Zlín v prosinci," přiblížil dále prvoligový klub.

Vlastnická struktura Beranů je momentálně následující: Statutární město Zlín 49%, HC Berani Zlín z.s. 41% a PSG a.s. 10%.

Po odsouhlasení návrhů bude vypadat takto: Statutární město Zlín 49%, HC Berani Zlín z.s. 21%, PSG a.s. 10%, Samohýl Holding a.s. 10%, Recollect a.s. (Trinity Bank a.s.) 10%.