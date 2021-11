Ze Zlína po dlouhé době do Přerova. Nálada je tady jiná, přiznal Novotný

/VIDEO/ Gól ve třetím kole Českým Budějovicím, parádní dělovka do vinglu po pádu Davida Krejčího v televizním utkání v Olomouci. Obránce Zlína Martin Novotný si své hvězdné momenty v extralize užil, byl to však právě on, kdo doplatil na sérii proher i příchody nových beků do stáda Beranů. Celý listopad si tak nezahrál. Až do středy, kdy po více než jedenácti měsících oblékl dres prvoligového Přerova.

Martin Novotný zpátky v dresu Přerova. | Foto: Deník/Jan Pořízek

A byla to příjemná změna. Pocit výhry totiž zkušený zadák v této sezoně ochutnal teprve podruhé. A to naskočil už do šestnáctého utkání. „Paráda, co víc si přát? Nezastírám, že nálada v Přerově je jiná, i když ani ve Zlíně to po výhře s Olomoucí není tak špatné,“ prozradil odchovanec šumperského hokeje. David Krejčí versus Martin Novotný: Zdroj: Youtube Zubři slavili výhru 2:0 nad Porubou, Novotný byl v zápisu veden jako sedmý bek, nakonec odehrál necelých třináct minut. „Pozorně jsme bránili, nepouštěli soupeře do žádných přečíslení, hráli jsme disciplinovaně, neměli moc vyloučených. Lukáš Klimeš vzadu zachytal parádně. Dali jsme góly, pak si dali pozor v obraně. Hotovo,“ byl Novotný spokojen. Klimeš vynuloval Porubu. Fantastická defenziva, hodnotil V přerovské MEO Aréně se v soutěžním utkání na straně Zubrů představil dokonce poprvé od čtvrtfinále play-off 2019, kdy Přerov podlehl Jágrovu Kladnu. O návratu do známého prostředí se dozvěděl v pondělí. „Bavili jsme se s trenérem ve Zlíně. V úterý mi pak oznámili, že budu hrát,“ nastínil Martin Novotný. Z pochopitelných důvodů byl s touto změnou spokojen. Ve Zlíně pro něj i kvůli příchodům obránců Mamičcse či Hanouska nebylo místo. „Prostě jsem se nevešel do sestavy. Jsem rád, že si mám kde zahrát, abych měl vůbec zápasovou praxi a byl případně připravený naskočit za Zlín,“ má jasno. Hned další den už se Martin Novotný hlásil na tréninku ve Zlíně. Dá se nicméně předpokládat, že v Přerově, kam má vyřízeny střídavé starty, jej fanoušci Meo neviděli naposledy.

