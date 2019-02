„Doufám, že se výkony ještě zlepší,“ přeje si 28letý rodák z Nymburku, který v dresu Liberce a Mladé Boleslavi odehrál celkem 77 zápasů a vstřelil 9 gólů.

Berete to i tak, že hrajete o smlouvu a budoucí angažmá?

Zatím ne. Byl jsem rád, že jsem do konce sezony mohl dorazit a extraligu si zahrát. Budu se snažit týmu pomoct. Co bude po sezoně, neřeším.

Jaké máte ze Zlína zatím dojmy?

Zatím mám dobré dojmy. Až na první zápas v Plzni, který se nám nepovedl. Ale poslední dva vítězné zápasy byly celkem dobré. Teď v pátek nás čeká Chomutov. Když se nám podaří vyhrát, už se hodně přiblížíme play-off.

Už máte náskok šesti bodů na jedenáctý Litvínov. Cítíte, že už je v kabině větší legrace?

Určitě. Ani na Slavii se nám moc nedařilo. Dojel jsem do Zlína a cítil jsem, že jsem dorazil v nějaké fazoně, co nyní kluci mají. Určitě mi to pomohlo se lépe adaptovat.

Čekal jste, že si letos zahrajete extraligu?

Popravdě, ani moc ne. Na konci ledna jsem věděl, že si mě Zlín napsal na střídavý start, ale podrobněji jsem to neřešil. Ale měl jsem zprávy, že když se se Slavií do play-off nedostaneme, tahle možnost by se mohla naskytnout. Byl jsem rád.

Na gól sice ještě čekáte, přesto si vás trenéři, spoluhráči, vedení i fanoušci pochvalují. Jak se to poslouchá?

Je to určitě příjemné, ale doufám, že se výkony ještě zlepší a nějakým způsobem pomůžu týmu do play-off.

Ve Zlíně v dresu Liberce nebo Mladé Boleslavi jste si někdy zahrál?

Ano, za Liberec. Byl to snad můj druhý zápas v extralize. Pak ještě snad jednou. Možná i kdysi v mládeži. A vloni se Slavií na Zubr cupu jsme zde hráli přípravný zápas se Zlínem. Rozhodně to nejsou moje první starty ve Zlíně.

Koho jste z kabiny znal z dřívějška?

Nejvíc asi Kubu Šlahaře, se kterým jsme se potkali kdysi v Prostějově. A pak znám spoustu kluků, kteří pro mě hrávali za Přerov. Takže hodně z nich jsem minimálně od vidění znal. Nebyl problém do kabiny zapadnout. Kluci tady mají super partu. Skoro všichni jsou to zlínští odchovanci.

Čekají vás nyní tři soupeři, Chomutov, Boleslav a Olomouc, kteří jsou zhruba na vaší úrovni. Na rozdíl od utkání v Liberci nebo třebav Hradci Králové, kde jste překvapili, se nyní přísun bodů od vás čeká. Není to trochu zrádné na hlavu?

To si nemyslím. Zlín celkově hraje v dobré formě, a pokud v ní budeme pokračovat, body bychom měli uhrát. Je pravda, že body se nyní budou čekat. Ale jestli chceme do play-off postoupit, kvalitu mít nějakou musíme. Je potřeba to v těchto zápasech potvrdit.

V prvním zápase na zlínském ledě jste nastoupil proti pražské Spartě, městskému rivalovi Slavie, kde jste naposledy působil. Bral jste zápas jako soukromé derby?

Ani ne. Ve Slavii nejsem dlouhou dobu. Slavia je v první lize, proto se Spartou se stýkáme jen v létě, když hrajeme přípravný zápas. Jinak jsem to neprožíval. Cítil jsem akorát, že pro Zlín je to velký zápas. Snažil jsem se soustředit na výkon, abych co nejvíc pomohl. Jsem rád, že jsme vyhráli.

Jste pořád zatím na hotelu?

Ano, ale klub se o mě skvěle postaral. Doma jsem se rychle zabalil a vyrazil jsem sem. Měl bych tady být do konce sezony.

Na procházku po městě jste už stihl vyrazit?

Ještě moc ne. Jen jsme měli tento týden volnější, tak jsem zašel jen na jídlo a prošel jsem se po městě. Ale velká poznávačka to nebyla.