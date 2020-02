Obhájce titulu, pětinásobný šampion padl. Šestý mistrovský titul za sebou už sledge hokejisté SHK Lapp Zlín nepřidají. V semifinále play-off totiž prohráli nad Studénkou 1:2 na zápasy, ačkoliv v sérii vedli.

Sledge hokejisté Zlína. Ilustrační foto | Foto: petrkoval.cz

„Je škoda, že jsme to nedotáhli do finále, ale nemáme se za co stydět,“ myslí si slovenský útočník David Korman, jehož tým čeká série o bronz proti Karlovým Varům.